Doppelte Wolkendame für Sanssouci Tillmann Richter hat die Kopie für den berühmten Park nach neun Monaten geschafft. Die eine sieht aus wie die andere.

Steinbildhauer Tillmann Richter mit der originalen Frau vor Wolkenwand (r.) und seiner Kopie. Nur das Alter unterscheidet die beiden Kunstwerke. © Kristin Richter

„Es war eine schöne Zeit mit Euch beiden“, sagt Tillmann Richter und schmunzelt. „Ich bin zufrieden, aber beim Abschied kommt keine Wehmut auf.“ Mitte September wird die Steinbildhauerei Hartmut Witschel die originale „weibliche Figur vor Wolkenwand“ und ihre neue Zwillingsschwester nach Potsdam schaffen. Die Endabnahme verlief dieser Tage positiv.

Neun Monate hat Steinbildhauer Richter an der originalgetreuen Sandsteinkopie fürs Neue Palais im berühmten Park Potsdam-Sanssouci gearbeitet. „Das war die allererste der 100 Großfiguren, die im Auftrag der preußischen Schlösserverwaltung kopiert wurde“, freut sich der Künstler. Weitere werden folgen. Er wird sich wieder bewerben.

Mit äußerster Präzision musste Tillmann Richter zu Werke gehen, um aus einem sieben Tonnen schweren Cottaer Sandsteinblock das genaue Abbild der historischen Skulptur herauszuarbeiten. Das 2,55 Meter große Original ist spätbarock aus der Zeit vor 250 Jahren. Die neue Figur soll wie die anderen Kopien vorm Neuen Palais in Sanssouci aufgestellt werden – die Originale kommen ins Lapidarium. Nur mit Beitel und Meißel und zum Schluss mit Schweifstein ist der Bildhauer vorgegangen. „Es war schon schwierig, über die lange Zeit die Motivation nicht zu verlieren“, so Richter, „und stetig dranzubleiben.“

Schwierig war Theaterhand

Millimetergenau musste er die Konturen von der Originalfigur auf einem drehbaren Gestell abnehmen. Noch heute sieht man die roten Pünktchen davon. In der Feinarbeit schwierig war vor allem der genaue Gesichtsausdruck, auch die Tiefen in den Falten des Tuches, das allein die nackte Schöne bedeckt. Eine Herausforderung stellte ihr üppig gelocktes Haar da, die Knie und die Füße. „Und natürlich die dramatische Theaterhand“, gibt Tillmann Richter zu. Sie steht ab – die Gefahr ist groß, dass etwas abbrechen könnte. Bis zuletzt ließ Tillmann Richter deshalb zwischen den Fingern Stützbrücken stehen – eine zwischen Zeige- und Mittelfinger ist noch immer dran und bleibt bis zum Ende des Transports nach Potsdam – wegen möglicher Vibrationen.

Auf einem sogenannten Schlitten werden die neue und die alte Dame abtransportiert. „Das sind extra angefertigte Holzrahmen“, erklärt der Witschel-Mitarbeiter. Die Sandsteinfiguren werden verzurrt und dann vorsichtig in die Waagerechte gebracht – noch mal ein schwieriger Moment. Die Hohlräume werden für den Transport mit Matten und Kanthölzern ausgekleidet. Vor dem Abtransport darf Tillmann Richter sein Werk signieren. „Früher war das nicht üblich“, so der Steinbildhauer. Nun ist es aber erwünscht, um auch später noch den eigentlichen Meister bestimmen zu können. Denn als Auftragnehmer fungiert die Firma Hartmut Witschel. „Cop. T. Richter 2017“ wird Tillmann Richter daher in den Sockel meißeln.

Hofft auf neue Herausforderung

Der 37-Jährige hofft, im nächsten Jahr eine weitere Figur aus dem Erbe Friedrichs des Großen in Großenhain kopieren zu dürfen. Dafür muss er allerdings erneut eine Ausschreibung gewinnen. „Ich will mich wieder einer neuen Herausforderung widmen“, sagt er selbstbewusst. Deshalb lässt er seine beiden Schönen nun gern ziehen ...

