Leichtathletik Doppelte Pokalgewinne Maximilian Skarke und Paul Köhler vom Döbelner SC überzeugen beim Zwickauer Nachwuchssportfest.

Konnten sich beim Nachwuchssportfest in Zwickau jeweils über den Gewinn von zwei Pokalen freuen: Maximilian Skarke (von links) und Friedrich Köhler vom Döbelner SC. © privat

Der Stolz ist den beiden Jungs vom Döbelner SC förmlich anzusehen. Mit einem Lachen halten Maximilian Skarke (AK 12) und Friedrich Köhler (Altersklasse 11) die Pokale in den Händen, die sie beim Nachwuchssportfest in Zwickau gewonnen haben. Diese werden jeweils für die beste Leistung im Zweikampf 50m/Weitsprung sowie die punktbeste Leistung der jeweiligen Altersklasse vergeben. Neben den „Pötten“ konnten sich die beiden Döbelner in den einzelnen Disziplinen über persönliche Bestleistungen freuen.

Maximilian lief die 75 m als Vierter in 10,90 Sekunden (s) und sprang mit 4,65 Metern (m) am weitesten. Er gewann damit den Pokal im Zweikampf. Außerdem siegte er noch in den Einzeldiszplinen 60 m Hürden (10,54 s), Ballwurf (40,50 m) und über 800 m in persönlicher Bestzeit von 2:31,02 min. Für seine Hürdenzeit erhielt er als Punktbeste Einzelleistung der AK12 ebenfalls einen Pokal. Friedrich Köhler (AK11) legte mit seiner 50 m-Zeit 7,94 s gleich eine gute Grundlage für den Zweikampf. Mit seiner Weite im Weitsprung (3,98 m) sicherte er sich den Altersklassepokal im Zweikampf. Er gewann außerdem über 60m Hürden in persönlicher Bestleistung (10,55 s) und hatte auch im 800 m-Lauf in 2:49,24 Minuten (min) die Nase vorn. Die Zeit im Hürdenlauf war die Punktbeste Einzelleistung der AK 11 und bescherte ihm den zweiten Pokal. Sascha Jahn (AK 11) hatte seine beste Leistung im 60 m-Hürdenlauf mit 11,14 s als Dritter. Im Ballwurf schaffte er 35,00 m als Sechster. Diese Platzierung schaffte er auch im Weitsprung mit 3,76 m. Paula Paas (11) hatte ihre besten Ergebnisse über 60m Hürden , 800 m und Ballwurf.

Bereits im Vorfeld des Zwickauer Wettkampfes starteten die Döbelner Leichtathleten mit sieben ihrer Sportler der Altersklassen 8 bis 15 in Taucha beim Schüler- und Jugendmeeting. Anne Schroeder (AK8) wurde, nachdem sie im 50 m-Vorlauf knapp den Endlauf verpasste hatte, im 800 m-Lauf in 3:18,66 min Zweite. Ebenfalls den zweiten Platz ersprang sich Johanna Skarke (AK 9) mit 3,58 m im Weitsprung. Außerdem wurde sie im Ballwurf Fünfte. Die Jungen der AK11 standen vor der Aufgabe, im Mehrkampf Punkte zu sammeln. Dabei vebuchte Friedrich Köhler mit 7,7 s über 50m, im Weitsprung mit der drittbesten Leistung von 4,00 m und über 800m in 2:56,08 min die besten Ergebnisse. Er belegte am Ende im Fünfkampf Platz sieben. Weiter starteten in dieser Altersklasse Phillip Schroeder (14.) und Patrick Biendara (17.).

Maximilian Skarke (AK 12) war in mehreren Einzeldisziplinen am Start. Bei starkem Gegenwind kam er über 75m auf eine Zeit von 11,23 s und im 60 m-Hürdenlauf wurde er in 10,30 s Dritter. Seine besten Ergebnisse hatte er im Weitsprung, den er mit 4,72 m gewann und im Kugelstoß wo er mit 9,58 m Platz zwei belegte. Im Speerwurf wurde er mit 29,87 m Dritter. Vierte Plätze im Ballwurf (41,50 m) und im Hochsprung (1,30 m) komplettierten sein Abschneiden. Weiter am Start vom Döbelner SC waren Paula Friebe (AK 14) und Johanna Klein (AK 14). (DA/pro)

