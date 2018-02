Bogenschießen Doppelte Gastgeber Die Döbelner Bogenschützen haben zwei Meisterschaften ausgerichtet. Die Erfolge können sich sehen lassen.

Bei den Landesmeisterschaften des Sächsischen Bogensport-Verbandes sicherte sich Celine Gründling den ersten Platz in der Altersklasse U 12. Dabei distanzierte sie die Kontrahenten deutlich. © André Braun

Döbeln. Nach ihrem letzten Pfeil bei den Hallen-Meisterschaften ist die Döbelner Bogenschützin Celine Gründling etwas enttäuscht. Sie wollte doch die Marke von 500 Ringen schaffen, und nun sind es „nur“ 494 geworden. Doch bei der Siegerehrung huscht wieder ein Lächeln auf ihr Gesicht. Mit ihrem Ergebnis hat sie die Konkurrenz in der Altersklasse U 12 weit hinter sich gelassen und sich den Meistertitel des Sächsischen Bogensport-Verbandes gesichert. 25 Ringe beträgt ihr Vorsprung vor der Zweitplatzierten Lilly Hähnel vom SV Niederau. „Ich freue mich über die Goldmedaille“, sagt Celine, die damit in der Rangliste des Verbandes einen großen Sprung nach vorn machen dürfte.

Der Erfolg von Celine ist nicht der einzige, den die Döbelner Bogenschützen feiern konnten. Gleich zwei Meisterschaften haben sie am Wochenende ausgerichtet. Zunächst die des Sächsischen Schützenbundes, einen Tag später die des Sächsischen Bogensport-Verbandes. „Es ist an beiden Tagen gut gelaufen. Sowohl in der Rolle als Gastgeber als auch sportlich. Unser Dank geht ans Team des WelWel Döbeln, das uns hervorragend unterstützt hat“, sagt Vereinschef Thomas Eichhorn.

Bei den Titelkämpfen des Bogensport-Verbandes konnte neben Celine Gründling auch Luana Schulze in der Altersklasse U 10 eine Goldmedaille holen. Sie verwies Marie Eichhorn, die ebenfalls für Döbeln startet, auf Rang zwei. Ein zweiter Platz sprang auch für Tobias Jähnichen (AK U 20) heraus. Julien Wiesner (AK U 12) freute sich über eine Bronzemedaille, Noah Roespel wurde in der gleichen Altersklasse Vierter. Auch Lucas Berger (AK U 17) landete auf dem „undankbaren“ vierten Platz. Er verbuchte jedoch gemeinsam mit Celine Gründling und Tobias Jähnichen den Vizemeistertitel in der Mannschaftswertung.

Im Erwachsenenbereich gab es drei Titel und zwei Silbermedaillen für die Gastgeber. Bei den Damen Recurve verwies Anne Eichhorn ihre Vereinskameradin Yvette Gieseke auf Rang zwei, Bianka Eichhorn landete auf Rang vier. Leon Hollas holte bei den Herren Compound Gold, Falk Gründling bei den Herren Jagdbogen Silber. Gründling durfte sich zusammen mit Thomas Eichhorn und Cindy Gründling noch über den Mannschaftstitel im Bereich der Bögen ohne Visier freuen.

Nicht ganz so erfolgreich fiel die Bilanz bei den Titelkämpfen des Sächsischen Schützenbundes für die Gastgeber aus. Den einzigen Titel für die Döbelner sicherte Leon Hollas mit dem Compoundbogen. Er verbuchte mit 581 Ringen in der Vorrunde das beste Ergebnis und setzte sich im Finale gegen Adrian Wünsche vom Bautzener Schützenverein durch, der sich in der Endrunde von Rang drei auf Platz zwei verbesserte.

Bei den Damen ging es heiß her. Diana Romstedt, die im Bereich des Schützenbundes früher für Döbeln gestartet war, geht jetzt für die Schützengilde zu Brand ins Rennen. Nach dem Vorkampf lag sie vor den beiden Döbelnerinnen Anne Eichhorn und Yvette Gieseke auf Rang eins. Im Finale traf sie auf Anne Eichhorn. „Wir haben uns ein packendes Duell geliefert, das Diana letztendlich knapp mit 6:4 für sich entscheiden konnte“, schildert Anne Eichhorn den Schlussteil des Wettkampfes aus ihrer Sicht. Bei den Herren Recurve landete Christoph Windler auf dem dritten Platz. Colin Gärtner (Junioren Recurve) sicherte für die Döbelner noch einen zweiten Rang.

Nach den Sachsenmeisterschaften in den beiden Verbänden stehen auch die Döbelner Teilnehmer bei den Deutschen Titelkämpfen fest. Leon Hollas ist sowohl bei den Meisterschaften des Deutschen Bogensport-Verbandes in Bielefeld, als auch bei denen des Deutschen Schützenbundes in Solingen startberechtigt. Für die Titelkämpfe des Bogensport-Verbandes sind Anne Eichhorn, Yvette Gieseke, Carola Heinze und Christoph Windler qualifiziert.

