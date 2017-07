Fußball Doppelte Doppelrunde Der FV Muldental/Leipziger Land hat sich zur Saison in der Kreisliga B positioniert.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

In der Kreisliga B wird in der Saison 2017/18 in allen drei Staffeln eine Doppelrunde gespielt. Nach Abschluss der Doppelrunde spielen die Plätze eins bis fünf den Staffelsieger und die möglichen Aufsteiger in die Kreisliga A ebenfalls in einer Doppelrunde aus. Die nach Abschluss der Doppelrunde auf den Plätzen sechs bis zehn liegenden Mannschaften spielen ebenfalls in einer erneuten Doppelrunde die Platzierungen sechs bis zehn aus.

In den beiden Play-off Runden werden die erzielten Punkte und Tore aus der Doppelrunde mitgenommen. Somit kommen alle Mannschaften auf der Kreisliga B auf 26 Pflichtspiele. (DA)

