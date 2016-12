Doppelt so viele Wohnungseinbrüche In zehn Jahren stieg ihre Zahl im Landkreis Görlitz von 120 auf 224. Doch die Polizei an der Neiße ist bei der Aufklärung spitze.

zurück Bild 1 von 2 weiter So ein Bild haben viele beim Thema Einbruch vor Augen – und es ist falsch. Denn das Einschlagen von Glasscheiben macht viel Krach, den Einbrecher vermeiden wollen. Wer in fremde Häuser eindringt, hebelt eher Türen oder Fenster auf. © dpa So ein Bild haben viele beim Thema Einbruch vor Augen – und es ist falsch. Denn das Einschlagen von Glasscheiben macht viel Krach, den Einbrecher vermeiden wollen. Wer in fremde Häuser eindringt, hebelt eher Türen oder Fenster auf.

Das stehlen die Täter besonders gern.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) nannte die Zahl 35734. Die AfD-Landtagsfraktion hatte nach polizeilich registrierten Wohnungseinbruchsdiebstählen von 2006 bis heute gefragt. Ulbig nannte noch mehr: Sachsenweit hält seit damals eine Steigerung an, mittlerweile haben sich die Fallzahlen verdoppelt. Und das geht so weiter. Waren es 2015 im Freistaat 4257 Wohnungseinbrüche, könnte diese Zahl 2016 erneut überboten werden.

Das ist auch bundesweit so und für die Versicherungen ein Alarmzeichen. Mussten sie 2010 noch 350 Millionen Euro an Versicherungsleistungen auszahlen, war 2015 schon die Rekordsumme von 530 Millionen Euro dafür aufzubringen. Aktuell in Sachsen besonders stark betroffen sind die Stadt und der Landkreis Leipzig, wo die meisten Wohnungseinbruchsdiebstähle verübt werden – jährlich über 1700. Es folgt Dresden mit jährlich rund 600.

Im Landkreis Görlitz dürfte die Entwicklung ebenso verlaufen, vermutet mancher Bürger schon wegen der Grenzlage. Doch weit gefehlt. Zwischen Bad Muskau und dem Zittauer Gebirge stiegen die Wohnungseinbruchsdiebstähle zwar auch von 120 (2006) auf 224 (2015), zeigten dabei aber ein stetiges Auf und Ab und lagen mittendrin auch schon mal geringer als im Ausgangsjahr. 2016 stehen bis Oktober 135 Anzeigen zu Buche, sodass es am Jahresende durchaus regional wieder eine geringe Senkung in dieser Statistik geben könnte. Was vor allem aber für den Kreis Görlitz herausragt, ist die Ermittlung von Tätern. Sank nämlich in Sachsen die Aufklärungsquote auf mittlerweile 20,4 Prozent, sind im Kreis Görlitz die Kriminalisten seit Jahren schon durchschnittlich mit 42 Prozent erfolgreich und spürten 2011 mit 53 Prozent sogar so viele Täter auf wie in Sachsen kaum eine andere Dienststelle.

Wie schwierig es allerdings ist, die polizeiliche Lage mit Statistiken zu interpretieren, zeigt ein Beispiel: Die Anfrage an das Innenministerium richtete sich nach Wohnungseinbruchsdiebstählen, konkret also Fällen, bei denen mit Gewalt in Wohnungen eingedrungen und dort Gegenstände entwendet wurden – 2015 im Kreis Görlitz eben jene 224. Doch die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst auch die allgemeine Rubrik Diebstähle in und aus Wohnungen. Beispielsweise durch Trickbetrüger, die ihre Opfer ablenken, oder Kriminelle, die nicht einbrechen, sondern sich offen stehende Türen zunutze machen. Zählt man diese Delikte dazu, erhöhen sich die 224 schon auf 485 angezeigte Taten, informiert der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup. Doch so oder so: Diebe suchen in Wohnungen vor allem nach Schmuck, Uhren und Bargeld. Dazu kommen jährlich noch knapp 500 Einbrüche in direkter deutsch-polnischer Grenznähe in Gärten, Keller, Schuppen und Garagen.

Die Statistiken wissen sogar, wie diese Leute aussehen: Durchschnittlich ist ein typischer Wohnungseinbrecher männlich, ledig, 28 Jahre alt, wohnt nicht weit entfernt von seinen Opfern, und jeder zweite „arbeitet“ in einer Tätergruppe. Der Ausländeranteil liegt bei einem Drittel.

Die meisten Wohnungsdiebe sind zwischen 12 und 22 Uhr unterwegs, bundesweit gelten zudem Freitag und Sonnabend als häufigste Einbruchstage, am wenigsten Einbrüche verzeichnet die Polizei in den Monaten Juli und August. Falsch sei zudem die Befürchtung, Einbrecher schicken erst einmal „Beobachter“ vor. Diese Vorgehensart gibt es zwar auch, die meisten Einbrecher aber sind nach wie vor Gelegenheitsgauner und nutzen spontan sich ihnen zeigende Einstiegsmöglichkeiten.

Die häufigsten Einbruchsweisen sind das Aufhebeln von Fenstern oder Türen. Ein Görlitzer Schlüsseldienst-Experte sieht das so: „Weil nirgendwo standardmäßig einbruchhemmende Fenster und Türen eingebaut werden, hebeln Kriminelle sie in nur wenigen Sekunden auf.“ Das Verblüffende dabei aus Sicht von Versicherungen und Polizei ist, dass das Handeln der Einbrecher sich gar nicht verändert hat. „Es gibt keine neuen Tricks“, bestätigt ein Polizeibeamter: „Aber es gibt noch viele schlecht gesicherte Häuser.“

zur Startseite