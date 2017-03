Doppelt schlaue Blitzer in Görlitz Der Abbau der alten und der Aufbau der neuen Technik an der B 99 hat begonnen.

Diese Blitzer kommen nach Görlitz, Firmenbezeichnung GTC-GS11. Sie werden von der Gatso Deutschland GmbH aus Hilden geliefert. © Gatso

Seit Freitag ist er weg, der Rotlichtblitzer an der Kaufland-Abfahrt in Königshufen an der B 99. „Nach dem Abbau der Altanlagen folgt die Installation der neuen“, so Dietmar Schwalm. Er ist Vertriebsleiter bei der Gatso Deutschland GmbH. Die Firma aus Hilden liefert die vier neuen Blitzer für Görlitz. Geliefert wird die GTC-GS11, so die interne Firmenbezeichnung, das derzeit von der PTB, der zuständigen Bundesbehörde zur Prüfung von Verkehrsüberwachungsgeräten, zugelassene System des Unternehmens. Und das sind die technischen Eckpunkte der neuen Superblitzer für Görlitz: Jede Anlage ist 18 Kilo schwer. Die Technik arbeitet von minus 20 Grad bis plus 60 Grad, der Stromverbrauch beträgt 70 Watt, ein Blitz ist integriert. Auf acht GB internem Speicher werden die Fotos gesichert, bis zu vier Fahrstreifen kann die Kamera – Auflösung elf Millionen Pixel – im Blick behalten. Bedient wird das Ganze über ein eingebautes Display.

Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße werden in Görlitz damit gleichermaßen registriert. Die Ergebnisse des Systems seien „völlig zweifelsfrei und auch nachvollziehbar“ heißt es von der Firma aus Hilden. Die Geschwindigkeit wird über zwei in den Boden eingelassene Induktionsschleifen ermittelt. Damit die korrekt arbeiten, werden sie geeicht. Der Messwert könne eindeutig einem bestimmten Fahrzeug zugeordnet werden, heißt es von Gatso. Fotos werden zum einen nur dann gemacht, wenn ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit von der Sensorik erfasst wird, zum anderen bei Rotlichtverstößen. Dann nimmt die Kamera Bilder auf, sobald ein Fahrzeug nach Beginn der Rotphase von der zweiten Induktionsschleife erkannt wird. Mit der ermittelten Zeit, bis die erreicht ist, der gemessenen Geschwindigkeit und sämtlichen berücksichtigten Toleranzen erfolgt eine Rückrechnung der vorzuwerfenden Rotzeit, also die Zeit seit Beginn der Rotphase bis zum Überfahren des Haltebalkens. In Görlitz kommt die kombinierte Technik aus Rotlicht- und Geschwindigkeitsblitz an vier Stellen zum Einsatz, auf der Süd-Nord-Achse. „Betroffen“ ist die Zittauer Straße, Kreuzung Friedrich-Engels- und Jeschkenstraße sowie Scultetusstraße-Nieskyer Straße außerdem Christoph-Lüders- und Zeppelinstraße.

