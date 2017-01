Gerichtsbericht Doppelt kassiert? Ein Döbelner Unternehmer ist wegen Versicherungs- und Subventionsbetruges angeklagt. Beides bestreitet er.

© Symbolfoto/André Braun

Das Amtsgericht Chemnitz hatte seine Urteile bereits gefällt. Vom Vorwurf des Versicherungsbetrugs sprachen die Richter einen Döbelner Unternehmer frei. Für einen vorsätzlichen und leichtfertigen Subventionsbetrug sollte er 120 Tagessätze zu je 300 Euro zahlen. Doch beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz legte Berufung ein. Deshalb wird das Verfahren jetzt in zweiter Instanz vor dem Landgericht Chemnitz neu aufgerollt.

Der Versicherungs- und Subventionsbetrug soll Folge eines Brandes im Unternehmen des Angeklagten sein. Dabei wurde im Frühjahr 2009 eine Produktionshalle samt Inventar komplett zerstört. „Die Halle musste bis auf einen Meter abgetragen und neu aufgebaut werden“, beschreibt der Geschäftsmann das Ausmaß des Schadens. Knapp ein Jahr waren mehrere Mitarbeiter der Versicherung und mehrere Sachverständige damit beschäftigt, die Schäden zu erfassen und den Versicherungsbetrag zu ermitteln, der dem Unternehmer zustand. Dabei stellten sie fest: Die Firma war unterversichert. Deshalb seien von den errechneten 3,6 Millionen Euro Schaden auch nur rund 2,3 Millionen Euro ersetzt worden. Unternehmer und Versicherung hätten Ende März 2010 einen Vergleich geschlossen, in dem dieser Betrag festgelegt worden sei. Gleichzeitig sei vereinbart worden, dass damit alle Ansprüche des Geschäftsmannes gegenüber der Versicherung abgegolten sind.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten nun vor, dass er gegenüber der Versicherung in Bezug auf die Anschaffung einer neuen Produktionsanlage falsche oder keine Angaben gemacht habe. Um schnell wieder produzieren zu können und keine Kunden zu verlieren, hatte die Döbelner Firma bei einem Geraer Unternehmen bereits kurz nach dem Brand eine neue Produktionsanlage in Auftrag gegeben. Die sei jedoch schneller geliefert worden, als die Halle wieder aufgebaut war. Deshalb sei die Anlage zunächst in Einzelteilen eingelagert worden. Unweit der ersten betreibt der Unternehmer noch eine zweite Firma. In dieser stand damals ausreichend Platz zur Verfügung. Deshalb entschloss sich die Firmenleitung, die Anlage dort aufbauen zu lassen. Dafür verkaufte der Döbelner als Eigentümer der einen Firma die Anlage wieder dem Hersteller. Und dieser verkaufte sie erneut an den Döbelner als Eigentümer der zweiten Firma.

Streitpunkte sind der Inhalt der Versicherungspolice und, ob die Versicherung von dieser Verfahrensweise wusste. Letzteres verneint der Versicherungsvertreter. Der Döbelner Unternehmer ist sich aber sicher, darüber informiert zu haben. Dann, so erklärt der Mann von der Versicherung, wäre der auszuzahlende Betrag ein anderer gewesen. Denn laut der Police müsse die Maschine ersetzt werden und wieder in der alten Firma produzieren. Verteidiger Rechtsanwalt René Noack sieht das anders. In der Police stehe zwar, dass die Maschine neu angeschafft, aber nicht, dass sie auch behalten werden müsse.

Geklärt werden konnte dieser Sachverhalt am ersten Verhandlungstag ebenso wenig, wie der mögliche Subventionsbetrug. Zumal der Unternehmer, laut Noack, inzwischen alle Subventionsgelder wieder zurückgezahlt habe. Der Geschäftsmann gibt zu, einen Fehler begangen zu haben, als er eine Fotovoltaikanlage auf seinem privaten Garagendach und eine Warmwasseraufbereitung auf dem Hausdach gemeinsam mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Firmendach zur Förderung eingereicht hat. Für die Garage waren das laut Anklage 37 984 Euro. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, zweimal für dieselben Solarmodule Zuschüsse erhalten zu haben. Die Technik befand sich auf dem Dach der abgebrannten Halle. Der Gutachter einer anderen Versicherung ließ zusätzlich die erste Reihe angrenzender Module abbauen, da sie ebenfalls beschädigt worden sein könnten, auch wenn das nicht sichtbar war. Für die komplette neue Fotovoltaikanlage erhielt der Unternehmer wieder Subventionen. Die abgebauten Module wurden von einer Fachfirma gereinigt, geprüft und in einer Fotovoltaikanlage verbaut, die wiederum auf dem Dach einer Halle des Döbelners installiert wurde. Hat er also für die Module zweimal vom Staat kassiert? Wenn, dann waren das laut Anklage noch einmal 18 872 Euro.

Um diese und andere Fragen zu klären, sollen weitere Zeugen gehört werden. Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.

