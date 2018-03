Doppelt Geld für Großröhrsdorf Kreisangehörige Gemeinden sollen bis 2020 mehr investieren können. Erst recht, wenn sie sich zusammengeschlossen haben.

© dpa

Großröhrsdorf. Das sächsische Finanzministerium will kreisangehörige Gemeinden bis 2020 mit zusätzlich 90 Millionen Euro ausstatten. „Die Stärkung der kommunalen Finanzkraft vor allem kleinerer kreisangehöriger Gemeinden ist erklärtes Ziel der CDU-Landtagsfraktion“, so der Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk. Die Voraussetzungen der Förderung stellen dabei auf den Gebietsstand von 2015 ab. Mit dieser Maßnahme sollen Gemeinden, die sich in den vergangenen Jahren freiwillig zusammengeschlossen haben, nicht benachteiligt werden. Von dieser Maßnahme profitiert in unserer Region insbesondere die Stadt Großröhrsdorf. Diese erhält damit nicht nur für sich 210 000 Euro, sondern die gleiche Summe für die ehemalige Gemeinde Bretnig-Hauswalde.

Mikwauschk: „Mir war der Zusammenschluss der beiden Kommunen sowie der damit ermöglichte Schulhausbau in Bretnig ein Anliegen.“ Daher sei es wichtig gewesen, dass die Stadt Großröhrsdorf aus dem Zusammenschluss bei dem Programm zusätzlicher Investitionsmittel keine Nachteile hat, so der Landtagsabgeordnete. (SZ)

