Doppelt bringt nicht mehr Geld Ein Etat für zwei Jahre: Die Idee kommt für Bad Gottleuba-Berggießhübel zu spät. Diesmal.

Spart ein Haushalt für zwei Jahre Geld? © dpa

Der Doppelkurort und das Geld: Das ist nicht gerade ein ideales Paar. Zwar hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren wieder aufgerappelt, doch von Leben in Saus und Braus kann trotzdem nicht die Rede sein. Zu diesen Sorgen kommen die mit den Terminen. Der Haushalt sollte möglichst bis Ende November beschlossen sein. Bad Gottleuba-Berggießhübel hat das schon lange nicht mehr geschafft. Der Entwurf für den Haushalt 2017 wird derzeit erarbeitet und im Januar diskutiert. Schon jetzt wurde debattiert, ob man es denn nicht wie zum Beispiel Pirna und Lohmen machen sollte. Nämlich einen Haushalt für zwei Jahre, also einen Doppelhaushalt. Pirna macht das bereits seit 2005/06, Lohmen seit 2009/10.

Ein Doppelhaushalt erspare Arbeit und sorge dafür, dass die Planung fürs nächste Jahr eben eher vorliegt. Die Argumente der CDU klingen logisch. Wenn denn der Haushalt für dieses Jahr nicht schon so weit wäre. Anlass für ein Plädoyer im Stehen. Kämmerer Christian Walter warnte eindrücklich vor einem Doppelhaushalt zum jetzigen Zeitpunkt. Nicht nur, dass damit die bisherige Arbeit umsonst gewesen wäre. Ein weiteres Risiko ist ein Nachtragshaushalt. Dieser wird notwendig, wenn Ausgaben und Einnahmen im laufenden Jahr in Größenordnungen vom Plan abweichen.

Das könnte zum Beispiel passieren, wenn der Kreis die Umlage, die die Kommunen an ihn zahlen müssen, erhöht und das nicht eingerechnet wurde. Im positiven Fall kann auch eine unverhoffte Investition zu einem Nachtragshaushalt führen. So wie in Heidenau vor zwei Jahren, als man sich kurzfristig entschied, eine Kita zu bauen. Auf jeden Fall kostet so ein Nachtragshaushalt auch wieder Zeit und Kraft. Und klar ist ebenso, dass ein Doppelhaushalt nicht doppelt so viel Geld bedeutet, auch wenn es viele Wünsche gibt – von Kita- bis Turnhallenbau. Am Ende sind es immer die Stadträte, die entscheiden, wofür das Geld wann ausgegeben wird, sagte Walter und erinnerte die Stadträte an ihre Kraft: „Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie und nutzen Sie Ihre Möglichkeiten.“ Und das taten sie dann auch.

Denkbar knapp

Nachdem nämlich der CDU-Stadtrat Hartmut Geißler einsah, ein Doppelhaushalt bringe wenig, wenn der für 2017 schon so weit ist, meldete sein Fraktionschef Jens Klotzsche eine Unterbrechung der Sitzung an. Was sie dann binnen etlicher Minuten hinter verschlossenen Türen besprachen, bleibt offen. Die Abstimmung danach jedenfalls fiel denkbar knapp aus. Jeweils sechs Räte stimmten für einen Doppelhaushalt und dagegen, drei enthielten sich. Damit war der Doppelhaushalt abgelehnt. Für dieses Mal. – Christian Walter, der Hüter der Finanzen, sagt nämlich: Doppelhaushalt ja, aber eben später. Wann später ist, ließ er offen.

