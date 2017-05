Doppelt betrogen

Vermisste Frau gefunden Schönteichen. Eine 78-jährige Frau aus dem Schönteichener Ortsteil Rohrbach wurde am Mittwoch als vermisst gemeldet. Die Seniorin befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Beamte des Polizeireviers Kamenz, des Einsatzzuges sowie der Diensthundestaffel der Polizeidirektion suchten bis in die Nachtstunden und am Folgetag nach der Vermissten. Am Donnerstag konnte Entwarnung gegeben werden. Zeugen fanden die Seniorin in einem Steinbruch im Haselbachtal. Die Frau war augenscheinlich unverletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zwei Brände in einer Nacht Wachau. Gleich zweimal musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in Wachau ausrücken. Unbekannte hatten zunächst eine Mülltonne an der Schulstraße in Brand gesetzt. Wenig später wählten Anwohner erneut den Notruf, nachdem in der Fasaneriestraße ein Papiercontainer brannte. An den Behältern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 100 Euro.

Diebstahl aufgeklärt Schwepnitz. Die Polizei hat den Diebstahl einer Autositz-Garnitur aufgeklärt. Ein Mann hatte die Garnitur in der Nacht zum 7. April aus dem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwepnitz gestohlen. Anschließend soll der 45-jährige Deutsche versucht haben, die Sitze über eine Internetplattform zu verkaufen.

Zeugen zu gesprengtem Papierkorb gesucht Kamenz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Detonation, die sich am Sonnabendabend in Kamenz ereignet hat. Unbekannte hatten vermutlich mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörper einen Papierkorb aus Beton zerstört. Herumfliegende Teile beschädigten zudem eine Telefonzelle, einen Schaukasten sowie die Fassade am Rathaus. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Hinweise: 03578 3520

Nach Selbstverletzung ins Krankenhaus Neukirch. Polizisten wurden am Mittwochabend zu einer Flüchtlingsunterkunft in Neukirch gerufen. Hier hatte sich ein 22-jähriger Bewohner selbst verletzt. Offenbar litt der junge Mann an einer psychischen Erkrankung. Nachdem die Beamten die Gemüter beruhigt hatten, folgte der 22-Jährige dem ärztlichen Rat und ließ sich in einem Fachkrankenhaus behandeln.