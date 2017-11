Doppelstart in die Weihnachtsmarkt-Saison Herrnhut und Oderwitz starten gleich am ersten Wochenende in den Advent. Die Besucher erwarten Neuigkeiten.

Entspanntes Marktgetümmel, eine große Auswahl an Leckereien, Kunsthandwerk und nützlichen Waren bietet seit Jahren der Herrnhuter Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr lädt zeitgleich auch Oderwitz ein. © Rafael Sampedro

Landkreis. Noch vor Kurzem eröffnete Herrnhut immer den Weihnachtsmarkt-Reigen im Südkreis. In diesem Jahr ist die Stadt aber beileibe nicht mehr die einzige, die gleich am ersten Sonnabend im Advent eine vorweihnachtliche Stimmung verbreitet – denn auch viele Gemeinden haben jetzt diese Zeit ins Visier genommen: Auch die Nachbargemeinde Oderwitz lädt am 2. und 3. Dezember auf ihren Weihnachtsmarkt ein. Hier ein Überblick über die Märkte.

Händler: Herrnhut hat neue Angebote dabei, Oderwitz zählt 20 Stände

Konrad Fischer vom Herrnhuter Fremdenverkehrsamt kann es genau sagen: 130 Händler sind für den Herrnhuter Weihnachtsmarkt am 2. Dezember gemeldet. Eine stattliche Zahl, die über die Jahre gewachsen ist. Viele bekannte Stände werden die Besucher natürlich entdecken. „Aber wir bieten auch Neues und werden so allen gerecht“, sagt Fischer. Neun Neue sind dabei: Darunter sind: ein Stand mit tschechischem Räucherkäse, weitere mit Wollsocken, Keramik, Patchwork und auch selbst gemachten Handtaschen sowie ein Händler mit Pferdespezialitäten.

Fast 20 Kunsthandwerker und Händler, die ihre weihnachtlichen Artikel und Waren auf dem Markt anbieten, sind für Oderwitz vorgemerkt. Der Markt findet am kommenden Sonnabend und Sonntag wie gewohnt am Edeka-Markt in Niederoderwitz statt, gleich gegenüber vom Gemeindeamt. Dass sie alle am Wochenende beste Bedingungen vorfinden, darum kümmern sich seit Wochenbeginn rund zehn Mitglieder der Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt sowie der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir liegen gut im Plan“, schätzt Peter Moc die Vorbereitungen ein.

Kultur: Oderwitzer Kinder malen und Herrnhuter singen

Die Kinder aus Oderwitz sowie den umliegenden Orten sind diesmal aufgerufen, etwas zum Weihnachtsmarkt in der Gemeinde mitzubringen. Nachdem sie im Vorjahr dazu aufgerufen waren, eine weihnachtliche Dekoration zu basteln und diese dem Weihnachtsmann zu übergeben, sollen sie in diesem Jahr ein Weihnachtsbild malen und mitbringen. „Wir versuchen, so viele gemalte Kinderbilder wie möglich in einer kleinen Ausstellung zum Weihnachtsmarkt zu zeigen“, sagt Peter Moc von der Oderwitzer Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt. „Doch das wird schwierig, denn uns steht ein Raum weniger zur Verfügung als im Vorjahr, weil dieser zwischenzeitlich neu vermietet wurde.“

Darum gibt es die Überlegung, die gemalten Weihnachtsbilder der Kinder nach dem Weihnachtsmarkt in einer Ausstellung in der Oderwitzer Grundschule den Besuchern zu zeigen. Ganz sicher lockt sie auch diesmal wieder die Aussicht, für ihre Mühen etwas vom Weihnachtsmann und seinen Helfern zu bekommen – oder gar als Sieger im Kinderwettbewerb ausgezeichnet zu werden. Diese Siegerehrung – natürlich im Beisein des Weihnachtsmanns – findet am Sonntagnachmittag zum Markt statt.

Auch für die Erwachsenen wird in Oderwitz in diesem Jahr wieder allerhand geboten. So gibt es Auftritte der Musikschule Fröhlich, eine Modenschau und Akrobatik-Kunststücke des Kinder- und Jugendzirkus „Applaudino“. Für leuchtende Augen bei Groß und Klein wird die private Eisenbahnanlage des bekannten Oderwitzer Allgemeinarztes Dr. Gottfried Hanzl sorgen. Nicht zu vergessen ist natürlich der Weihnachtsmann, der an beiden Tagen gegen 15.30 Uhr beim Weihnachtsmarkt erwartet wird.

In Herrnhut geben die neuen Fünftklässler der Zinzendorfschulen gemeinsam mit der Kreismusikschule in Herrnhut und tschechischen Schülern traditionell zu Weihnachten ein Konzert im Kirchensaal. Auch in diesem Jahr werden die Kinder ab 15 Uhr singen und musizieren. Außerdem gibt es um 19 Uhr die Singstunde der Brüdergemeine. Auch der Posaunenchor der Brüdergemeine hat sich schon auf die Adventszeit eingestellt und spielt um 11.30 Uhr Weihnachtschoräle.

Wie kleine Märkte im Großen gibt es auch noch zusätzliche Angebote: Die Verkaufsausstellung in der Herrnhuter Künstlergilde hat wie Herrnhuter Geschäfte parallel zum Markt geöffnet. Ebenfalls geöffnet hat die Herrnhuter Sterne Manufaktur ganztägig mit einem weihnachtlichen Programm: „Erstmals sind unsere neuen Artikel vom Buch bis zu Ausmalheften und Plüschtieren mit den gezeichneten Sternekindern Emmi & Jonas zu haben“, sagt die Sprecherin der Herrnhuter Sterne-Manufaktur Jacqueline Schröpel. Auch das neue echte Sternekind wird zum Markt seinen Dienst antreten.

Parkplätze: Autos können nicht ins Herrnhuter Zentrum

In Herrnhut ist Parken zum Weihnachtsmarkt immer eine enge Sache: „Wir bieten den Parkplatz am Uttendörferweg, an der Turnhalle Goethestraße und Stellflächen an der dann nur als Einbahnstraße ausgewiesenen Berthelsdorfer Lindenallee an“, erklärt die Ordnungsamtschefin Anja Nocke. Das Stadtzentrum um den Zinzendorfplatz und die Bebel-Straße sowie die Dürningerstraße ist für Stände des Weihnachtsmarkts reserviert. In Oderwitz ist das dagegen etwas entspannter: Parkplätze stehen dort in ausreichender Zahl in der näheren Umgebung zur Verfügung, sagt der Organisator Peter Moc.

Herrnhuter Weihnachtsmarkt: 2. Dezember 10 - 18 Uhr

Oderwitzer Weihnachtsmarkt: 2. und 3. Dezember jeweils von 14 -19 Uhr.

