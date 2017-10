Doppelspitze übernimmt Gemeindeamt Die beiden Bürgermeister-Stellvertreter haben jetzt das Sagen. Der Hauptamtsleiterin wurde fristlos gekündigt.

Sven Krawczyk und Jörg Burkert vertreten jetzt den erkrankten Bürgermeister der Gemeinde Großweitzschen. © André Braun

Zurzeit wird die Gemeinde Großweitzschen von einer Doppelspitze geleitet. Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) ist seit Mitte August erkrankt und wird bis auf weiteres seine Arbeit nicht aufnehmen können. Seine Vertretung übernehmen Jörg Burkert als erster Bürgermeister und Sven Krawczyk als zweiter Stellvertreter. Unterstützung bekommen die beiden von den Gemeinderäten und den Mitarbeitern.

Doch nicht nur die Aufgaben des Gemeindechefs müssen übernommen werden. Hauptamtsleiterin Cornelia Weichold wurde fristlos gekündigt. Zu den Gründen wollen Jörg Burkert (FW) und Sven Krawczyk (CDU) nichts sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.

Erklärtes Ziel der stellvertretenden Bürgermeister und der Räte ist es, die Gemeinde wieder auf solide Füße zu stellen. Darüber hätten sie mit allen Mitarbeitern der Gemeinde, unter anderem in den Kindereinrichtungen, gesprochen. Über ihre Vorhaben sprachen die beiden Bürgermeister-Stellvertreter mit dem Döbelner Anzeiger.

