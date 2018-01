Doppelspitze spricht im OB-Büro vor Beim Radeberger Neujahrsempfang werden alljährlich besonders engagierte Bürger ausgezeichnet. So kurios war die Wahl aber noch nie …

RSV-Geschäftsführer Klaus Viecenz (l.) bekommt von Radebers OB Gerhard Lemm die Ehren-Plakette der Stadt. Und zu dieser Auszeichnung gibt es eine wirklich kuriose Geschichte zu erzählen. © Thorsten Eckert

Radeberg. Als er seinen Namen hörte, hielt er es für eine Verwechslung. Aber es war keine. Dafür wahrscheinlich die kurioseste Geschichte, die es bisher um die alljährlich beim Neujahrsempfang der Stadt Radeberg über die Bühne gehenden Auszeichnungen für ehrenamtlich Aktive mit der Ehren-Plakette der Stadt Radeberg zu erzählen gibt.

Klaus Viecenz, seit den wilden Wendewirren Geschäftsführer des Radeberger SV, hatte vor etlichen Wochen an die Bürotür des Radeberger Oberbürgermeisters geklopft und vorgeschlagen, den ebenfalls so lange im Amt befindlichen Präsidenten des RSV mit der Ehren-Plakette der Stadt auszuzeichnen. Dr. Hans-Wolfgang Lambrecht nämlich; seit der Wende bis 2005 Chef der Radeberger Exportbierbrauerei. Klaus Viecenz hatte damals quasi einen Scherbenhaufen übernommen – es gab keine Verantwortlichen mehr im Verein, es gab keine finanzielle Unterstützung, aber es gab eine Menge Sportler. Und für die wollte er, dass es weitergeht. Und so hatte Klaus Viecenz bei der Brauerei um Unterstützung gebeten. Finanzielle Unterstützung. Und Brauereichef Lambrecht ließ sich überzeugen – aber nur, so erinnert sich Klaus Viecenz, wenn er sich auch aktiv mit einbringen kann. „Der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit“, schwärmt Klaus Viecenz. Und ist überzeugt, „dass es den RSV nicht mehr geben würde, wenn die Brauerei, wenn Dr. Hans-Wolfgang Lambrecht damals nicht mit ins Boot gestiegen wäre“.

Insgesamt 13 Abteilungen

Jetzt hat der Präsident sein Amt aus Alters- und Gesundheitsgründen abgegeben und Knut Mulansky – der langjährige Chef des städtischen Wohnungsunternehmens Wohnbau – hat die Geschicke von Dr. Lambrecht übernommen. „Große Fußstapfen sind das, in die ich nun trete“, weiß Mulansky. Was lag nun also näher, ist RSV-Geschäftsführer Klaus Viecenz überzeugt, als den scheidenden Präsidenten für sein jahrzehntelanges Engagement für Radebergs größten Sportverein zu ehren. „Und deshalb bin ich zum Oberbürgermeister gegangen, um ihm das vorzuschlagen“, sagt Klaus Viecenz verwundert, als er nun selbst auf der Bühne steht und von OB Gerhard Lemm (SPD) eine Ehren-Plakette für das minder engagierte Wirken für den RSV und damit die Stadt bekommt.

Denn was Klaus Viecenz nicht ahnte, gibt der OB dann schmunzelnd hinterm Rednerpult zum Besten: Wenige Tage vor Klaus Viecenz, war auch Dr. Lambrecht im OB-Büro gewesen. „Und er hatte Sie vorgeschlagen“, verrät der OB nun. Und so war Lemm dann schnell die Idee gekommen, einfach beide auszuzeichnen. „Verdient!“, lässt Lemm keinen Widerspruch von Klaus Viecenz zu. „Wir haben uns all die 25 Jahre wunderbar ergänzt, nur so konnte der Verein so erfolgreich werden“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Immerhin hat der 1 250 Mitglieder starke RSV mit seinen insgesamt 13 Abteilungen etliche Erfolge vorzuweisen: die Bogenschützen sind in der Ersten Bundesliga aktiv, die Kegler in der Zweiten Liga und der Spielmannszug des RSV ist im vergangenen Jahr erneut „Doppel-Landesmeister“ geworden; mit den „Großen“ und den „Kleinen“.

Dr. Lambrecht konnte aus gesundheitlichen Gründen seinen Preis nicht selbst abholen, „aber ich werde ihn besuchen“, sagt Klaus Viecenz. Und sicher werden sich die beiden dann mächtig darüber amüsieren, dass sie sich gegenseitig als Preisträger vorgeschlagen haben, ohne es zu ahnen …

