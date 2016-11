Tischtennis – Sachsenliga Doppelsieg für die DSV-Damen Döbelnerinnen verlassen nach drei Spielen ohne Niederlage die Abstiegsränge.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Weihnachten kann für die Damen des Döbelner SV kommen und das rückblickend auf die erste Halbserie in aller Ruhe. Auch wenn am kommenden Wochenende noch eine Partie gespielt werden muss. Denn erstmals in dieser Saison konnten die Damen des Döbelner SV ihre guten Leistungen auch in deutliche Erfolge ummünzen - und das gleich zweimal.

Gegen Neusalza-Spremberg gewannen sie mit 8:4 und nur fünf Stunden später gegen den TTC Elbe Dresden III mit 8:3. Nimmt man das Remis von vor zwei Wochen noch dazu, sind die Mittelsächsinnen seit drei Spieltagen ungeschlagen. Fünf Punkte hat das Quartett innerhalb kürzester Zeit einsammeln können und die Abstiegsränge damit verlassen. (DA/jsc)

