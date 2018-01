Doppelsieg für den SV Crostau

Crostau. Am Sonnabend hatten die Crostauer Volleyballdamen in heimischer Halle den ASV Rothenburg und den Dresdner SSV III zu Gast. Beide Mannschaften sind direkte Tabellennachbarn der Oberländerinnen. Konnte beim Auswärtsspiel in Rothenburg Anfang der Saison nur ein Satz geholt werden, wollten es die Crostauerinnen auf heimischem Parkett im ersten Spiel nun besser machen. Von Beginn an setzten sie die Rothenburgerinnen unter Druck und hatten sich schnell eine Fünf-Punkte-Führung erarbeitet, die fast bis zum Ende des Satzes hielt (25:21). In den nächsten beiden Sätzen zeigten die Crostauerinnen ihren begeisterten Fans ihre gewohnte Stärke.

Sie spielten wie aus einem Guss. Mit druckvollen Aufschlagsserien brachten sie die Neißestädterinnen immer wieder in Schwierigkeiten. Solide Annahme, gutes Zuspiel sowie variable und harte Angriffsschläge ließen keinen Zweifel am ersten Heimerfolg aufkommen, der dann mit zwei 25:9-Durchgängen eingefahren wurde. Und das, obwohl Hauptangreiferin Christine Mildner krankheitsbedingt fehlte. Doch sie wurde gut von Nicole Hohlfeld ersetzt. Im zweiten Spiel gegen die junge und unerfahrene Mannschaft des Dresdner SSV III entschied der SV Crostau dann auch alle drei Sätze souverän für sich (25:14, 25:9, 25:13). (sw)

Crostau spielte mit: Anna Galambos, Apollonia Jung, Lena Schulze, Selina Schubert, Kristin Thomas, Nicole Hohlfeld und Stephanie Wuttke.

