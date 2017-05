Doppelsieg für Bischofswerda Zwei Mädchenfußball-Teams vom Goethe-Gymnasium haben sich für das Landesfinale qualifiziert.

© Symbolbild: dpa

Mädchenfußball. Im Rahmen des Bundeswettbewerbes der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ nahmen insgesamt fünf Mädchen-Mannschaften am Fußball-Regionalfinale der WK III (Jahrgänge 2003 bis 2005) teil und drei Mannschaften spielten in der WK IV (Jahrgänge 2005 bis 2006). Bei Nieselregen mussten zunächst die älteren Mädchen ran. Bei einer Spielzeit von zweimal 15 Minuten waren die Mädchen vom Goethe-Gymnasium Bischofswerda dem Bautzener Schiller-Gymnasium deutlich überlegen und siegten mit 10:0. Auch das Sorbische Gymnasium wurde mit 6:0 besiegt. Das war die Goldmedaille. Silber ging an die Schiller-Schülerinnen und Bronze an das Sorbische Gymnasium.

Die Mädchen der WK III spielten nur zweimal zehn Minuten. Bischofswerda besiegte alle vier Gegner und gewann auch in dieser Altersklasse. Das Schiller-Gymnasium Bautzen verlor mit 1:2, das Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf mit 0:4, das Sorbische Gymnasium Bautzen mit 0:6 und das Lessing-Gymnasium Kamenz mit 0:2. Silber ging hier an das Sorbische Gymnasium und Bronze an die Schiller-Schülerinnen. Beide Goethe-Teams haben sich für die Landesfinals qualifiziert. (roh)

Goethe-Gymnasium Bischofswerda, WK III:

Emilia Ronge, Angelique Schulze, Charlotte Gneuß, Leonore Zopf , Elenie Klaus, Celine Wendisch, Estelle Klinnert.

WK IV: Matilda Schlegel, Lara Sohr, Sarah Conrad, Emily Wehlt, Tabea Baum, Charlotte Roschk, Nathalie Corsten, Leonie Clara Mühle. Trainer: Tino Gottlöber.

zur Startseite