Doppelschichten für den Klang Endspurt an der Orgel im Dresdner Kulturpalast: Vier Mitarbeiter der Bautzener Firma Eule intonieren 4 109 Pfeifen.

Johannes Adler stimmt die neue Orgel im Dresdner Kulturpalast. Ein englisches Sprichwort fasse seine Arbeit gut zusammen, sagt der Mitarbeiter der Bautzener Firma Eule: „Kleinigkeiten machen die Perfektion aus, aber Perfektion ist keine Kleinigkeit.“ © Sven Ellger

. Die Himmelsstimme zaubert die zartesten Töne. Das leiseste Register der neuen Orgel im Dresdner Kulturpalast ist bereits gestimmt, wie zwei Drittel des Instrumentes. Doch vier Intoneure der Bautzner Firma Eule müssen seit der Vorwoche Doppelschichten einlegen, um alle 4 109 Pfeifen aufeinander und den Saal abzustimmen. Jede Pfeife wird bearbeitet, um Klangfarbe und Lautstärke für einen stabilen Ton anzupassen, den sie nach der Herstellung noch nicht hat. Bereits in knapp zwei Wochen erklingt die Orgel erstmals zur Saisoneröffnung der Philharmonie in Gustav Mahlers „Sinfonie der Tausend“. Allerdings spielt sie darin keine Hauptrolle, noch nicht alle Register werden benötigt. Doch spätestens am 8. September, zum Einweihungskonzert, darf es keine Misstöne mehr geben.

Auch Firmenchef Dirk Eule spürt mittlerweile eine gewisse Anspannung. Seit Ende 2014 sind er und seine Kollegen damit beschäftigt, die Kulturpalast-Orgel zu bauen. Damals entstanden erste Pfeifen aus Holz sowie einer Legierung aus Zinn und Blei. Inzwischen sind fast alle Teile, darunter Bälge für Wind und Windladen, auf drei Ebenen im riesigen Instrument montiert. Die größte der Pfeifen ist die Contraposaune mit 9,23 Metern. Sie befindet sich im unsichtbaren Teil der Orgel, die größte sichtbare ist der Prinzipal, der stolze 6,73 Meter misst. Die kleinste Pfeife erzeugt ihren Ton mit gerade einmal einem Zentimeter. Fünf große Klangwerke werden von vier Manual- und einer Pedalklaviatur angespielt.

Insgesamt 67 Register

Am Montagmittag gestalten Johannes Adler und André Gude den Klang der Pfeifen. Unten auf der Bühne, am fahrbaren Spieltisch, spielt Adler die Pfeifen an. Oben, mitten in der Orgel, versteckt hinter den vorderen Pfeifen, hantiert Gude mit einem Stimmhorn aus Messing. „Entweder klopfe ich auf die obere Öffnung der kleinen Pfeifen, um sie zu verengen, oder ich weite sie“, sagt der erfahrene Intoneur, der seit 25 Jahren bei Eule arbeitet. Läuft alles gut, sprich: Ist es ruhig im Saal des Kulturpalastes, schaffen die Fachleute zwei kleine Register am Tag. Für große benötigen sie schon mal zwei Tage. Insgesamt 67 Register hat die Orgel. „Und da zu Beginn unserer Intonation noch viele Arbeiten im Saal erfolgen mussten, war unser Auftrag schwierig umzusetzen“, sagt Gude.

Auch bei Philharmonie-Intendantin Frauke Roth steigt die Spannung mit jedem Tag, sie erlebt das Stimmen im Büro mit. „Die Orgel gibt dem Saal sein Gesicht, die philharmonische Familie bekommt durch sie ein neues Mitglied“, sagt Roth. Besonders spannend wird das große Instrument für Kinder sein, die es künftig bei Veranstaltungen hautnah erleben sollen.

Glücksfall für Dresden

Dass der neue Saal eigentlich keine Orgel haben sollte, war für Lutz Kittelmann, den Vorsitzenden des Fördervereins der Philharmonie, unvorstellbar. „Ich hielt das 2010 für einen Eulenspiegelstreich“, sagt er. Schließlich gelang es ihm, der damaligen Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) die Aussage abzuringen, dass die Orgel später eingebaut würde. „Dann machen wir es eben selbst, habe ich damals gesagt.“ Anfang Mai 2012 begann die Spendensammlung, die insbesondere durch die Bankiersfamilie Arnhold, in Dresden als große Mäzene bekannt, unerwartet Schwung erhielt. Allein fast 500 000 Euro des 1,45 Millionen Euro teuren Instrumentes kamen durch sie und ihre Freunde zusammen. „Ein riesiger Glücksfall für Dresden“, sagt Kittelmann. Etwa 100 Mitglieder der Familie werden zum Eröffnungskonzert am 8. September erwartet.

Ende 2016 hatte Kittelmann das gesamte Geld für die Orgel zusammen, sogar mehr als eingeplant. Dafür konnten vier zusätzliche Register angeschafft werden. „Ich freue mich sehr, dass die Firma Eule damals den Wettbewerb gewonnen hat und das Instrument aus Sachsen kommt“, so Kittelmann. Die Zusammenarbeit habe hervorragend funktioniert. Die letzte Rate an Eule wird erst überwiesen, wenn das Instrument komplett fertig und gestimmt ist. Das wird am 5. September sein. „Dann gehört dem Förderverein die Orgel für zwei Tage, bevor wir sie der Stadt als Schenkung übergeben“, so Kittelmann. 300 000 Euro kamen aus dem Stadtsäckel dazu.

