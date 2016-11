Doppelpack nach Böllerschock

Schreckmoment in Bukarest: Robert Lewandowski liegt am Boden. © dpa

Die Szene ließ das Schlimmste befürchten: Wie vom Blitz getroffen fiel Robert Lewandowski zu Boden, nachdem in der 56. Minute in unmittelbarer Nähe des polnischen Stürmerstars im rumänischen Strafraum ein Knallkörper explodiert war. Der 28-Jährige wälzte sich am Boden, musste behandelt werden, das WM-Qualifikations-Spiel wurde unterbrochen.

Doch Lewandowski war hart im Nehmen, spielte weiter – und traf in den letzten Minuten des Spiels doppelt. Damit sicherte er den 3:0-Erfolg der polnischen Auswahl gegen Rumänien. „Ich habe zunächst nichts hören können, es wurde dann aber nach und nach besser“, berichtete der Ex-Dortmunder. Nach dem Abpfiff war Lewandowski schon wieder bester Laune, feierte zusammen mit seinen Teamkollegen lautstark in der Kabine den Dreier in Bukarest gegen die Mannschaft von Christoph Daum, wie ein gepostetes Video zeigt.

Daum entschuldigte sich für die unschöne Szene, der eine drakonische Strafe für Rumänien folgen dürfte. Auch auf den Rängen gab es Ausschreitungen. Die gegnerischen Fangruppen beschossen sich mit Leuchtraketen. Zwölf polnische Anhänger wurden in Gewahrsam genommen, nachdem es Krawalle im Stadtzentrum und Auseinandersetzungen mit der Polizei außerhalb des Stadions gegeben hatte. (sid)

zur Startseite