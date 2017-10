Doppelbrücke im Muskauer Park gesperrt Parkbesucher gelangen ab November über die Englische Brücke am nördlichen Ende des Parks in den polnischen Parkteil.

Blick auf das Schloss im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau © picture alliance / dpa

Bad Muskau. Ab Anfang November wird der östliche Teil der Doppelbrücke gesperrt sein. Grund sei die Erneuerung des stark verwitterten Holzbelags. sagte Sophie Geisler, Assistentin der Geschäftsführung der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“.

Parkbesucher gelangen ab November über die Englische Brücke am nördlichen Ende des Parks in den polnischen Parkteil oder über die Postbrücke in den polnischen Nachbarort, wo man den Hinweisschildern zum Park folgt.

Ende 2015 war der westliche Brückenabschnitt durch die Stiftung komplett erneuert worden. Dabei erhielt die Brücke eine neue Unterkonstruktion mit neuer Bohlenauflage. Bis Ende März 2018 soll die Sanierung des östlichen Brückenabschnitts fertiggestellt sein.

Der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau umfasst eine Gesamtfläche von 830 Hektar. Damit ist er der größte Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Der größere Teil des Parks liegt östlich der Lausitzer Neiße in Polen. (SZ)

