Tischtennis Doppelbronze sorgt für Unzufriedenheit Evelin Dathe hat bei den Sachsenmeisterschaften nicht so gut abgeschnitten, wie in den vergangenen Jahren.

War bei den 28. Sachsenmeisterschaften mit ihrer Leistung nicht zufrieden, aber holte dennoch zweimal die Bronzemedaille: Evelin Dathe vom Döbelner SV. © Jörg Schreiber

Döbeln/Wilsdruff. Sie hat auch bei den 28. Sachsenmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Wilsdruff wieder eine überzeugende Vorstellung geboten: Evelin Dathe vom Döbelner SV. Zwar verfehlte die 66-Jährige den Sprung auf das oberste Treppchen und auch die beiden zweiten Plätze aus dem Vorjahr verpasste sie diesmal ganz knapp. Doch mit zwei Bronzemedaillen im Gepäck konnte sie auch in diesem Jahr wieder mehr als zufrieden sein. War sie aber nicht.

Im Einzel musste sich die Landesliga-Spielerin im entscheidenden Spiel Kerstin Schmidts vom SV Sachsenwerk Dresden mit 2:3 geschlagen geben. Den fünften und letzten Durchgang verlor die Döbelnerin in der Verlängerung mit 14:16. Ähnlich der Verlauf im Doppel-Wettbewerb. Auch in diesem unterlag sie im Halbfinale gemeinsam mit ihrer Partnerin Lillija Dietterle mit 2:3. Nachdem die Döbeln-Dresdner-Kombination in der Vergangenheit drei Titeln in Folge gewann und vor zwölf Monaten den zweiten Platz belegen konnte, war es für beide aber die fünfte Medaille in fünf Jahren. „Schlecht“, sagte Evelin Dathe auf die Frage, wie sie mit ihrem Abschneiden zufrieden sei. „Ich ärgere mich da auch drüber, denn in den vergangenen Jahren waren es ausschließlich erste und zweite Plätze. Im Doppel war es unglücklich, da wir mit der Ü60 zusammenspielen mussten. Und im Einzel war es eben auch nur ein dritter Platz. An manchen Tagen läuft es eben nicht. Was solls. Ich habe mich für die Mitteldeutsche Meisterschaft qualifiziert und von dort will ich weiter zu den Deutsche Meisterschaften.“

Einen überzeugenden Leistungsnachweis erbrachte der Ex-Döbelner Olaf Dathe. Im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung nur Zaungast bei dieser Veranstaltung, schaffte er es bei seinem Comeback sowohl im Einzel als auch im Doppel auf das Podest. Allerdings verpasste der Titelträger aus dem Jahr 2016 in beiden Wettbewerben den Sprung auf Platz eins. Im Einzel sah es lange danach aus, als könnte der 51-Jährige seinen Erfolg von vor zwei Jahren wiederholen. Bis ins Finale lief es fast wie geschmiert. Doch im Endspiel unterlag er Tom Wolfram von der SG Blau-Weiß Reichenbach, gegen den er seit drei Jahren nicht mehr verloren hatte. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Finalisten vor reichlich vier Monaten ging noch klar mit 3:0 an den Muldenstädter. „Ich muss sagen, dass Tom heute einfach richtig gut gewesen ist“, betonte Dathe. Im Doppel-Wettbewerb folgte mit Ronny Feistel vom SV Remse die Bronzemedaille. (DA/jsc/dwe)

