Karate Doppelbronze in Salzburg Narvik Stamer vom Seiwakei-Team trumpft in Österreich ganz stark auf.

Eine kleine Gruppe Kämpfer vom Seiwakei-Team Meißen begab sich am Wochenende auf den Weg nach Salzburg, um dort das 1. Wettkampfhalbjahr mit einem sehr hochwertigen Wettkampf abzuschließen. Pascal Deutsch, Julian Pal, Eric Chalmakoff, Marius Freiwald und Narvik Stamer nahmen den Vergleich mit 1 200 Sportlern aus 31 Ländern auf, unter anderem aus Australien, den USA oder Israel.

Erster Starter war Marius in der Altersklasse u12 (+38 kg). Seinen ersten Gegner „überrannte“ er vorzeitig mit 11:1. Im zweiten Fight stand er einem erfahrenen Franzosen gegenüber, ein kleines Zögern von Marius nutzte der Franzose und ging in Führung. Marius schied damit leider unglücklich aus.

Auch Narvik (u12/-38kg) startete furios und konnte mit 10:2 den ersten Kampf gegen einen Österreicher für sich entscheiden. Im Halbfinale wartete ein sehr starker Schwede auf ihn. Narvik versuchte seine Vorgabe umzusetzen und in Führung zu gehen, leider glückte dies aber seinem Gegner, der den Vorsprung dann abgeklärt verteidigte und später auch das Finale für sich entschied. Narvik blieb die Trostrunde, die er dann mit 7:0 klar für sich entscheiden konnte und damit den 3. Platz erkämpfte.

Marius und Narvik gingen später noch in der offenen Kategorie (open) an den Start. Auch hier war Marius wieder unglaublich kampfeslustig und konnte mit 10:0 vorzeitig in die 2. Runde einziehen. Gegen einen extrem starken Türken wurde der Kampf 10 Sekunden vor Schluss wegen einer Verletzung von Marius abgebrochen und beide schieden aus. Sehr schade, denn der Weg zum Finale war fast frei.

Narvik im anderen Pool stand nach zwei Siegen wiederum im Halbfinale. Dort traf er auf einen starken Franzosen. Hier fehlte Narvik am Ende die Kraft, um den entscheidenden Punkt zu erkämpfen. Endstand 0:0, Entscheidung durch die Kampfrichter, 2:3 gegen Narvik. Trotzdem ein hervorragender 3. Platz!

Eine großes Kämpferherz zeigte auch Julian (u14/-45kg). Er verlor zwar gegen einen Rumänen, trotzdem einer der richtig guten Kämpfe von Julian in diesem Jahr.

Auch Pascal (u14/-50kg) kämpfte sehr offensiv, wie es der Trainer von ihm erwartete. Es war ein knapper Fight, am Ende stand es 1:2 gegen Pascal.

Als letzter Starter ging Eric (u14/-55kg) für Seiwakei ins Rennen. Er verlor den ersten Kampf durch Kampfrichterentscheid, kam jedoch in die Trostrunde, die er knapp mit 0:1 verlor. Dafür legte er in der „offenen“ Kategorie richtig los, wurde aktiver und erkämpfte sich in einem großen Starterfeld Platz 5 (ph)

