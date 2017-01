Doppel-Unfall auf der A 4 Ein Dacia landete am Mittwoch bei Burkau an der Leitplanke. Und schon kurz darauf krachte es ein zweites Mal.

Kurz nacheinander haben sich am Mittwoch zwei Unfälle auf der A 4 bei Burkau ereignet. Beteiligt waren neben diesem Transporter auch ein Dacia und ein Ford. © Rocci Klein

Zwei Unfälle haben sich am Mittwoch kurz hintereinander auf der A 4 zwischen Burkau und Uhyst ereignet. Gegen 12.30 Uhr war hier zunächst eine Dacia-Fahrerin (48) auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und an die Mittelleitplanke geprallt. Ursache war nach Polizeiangaben vermutlich unangepasste Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Fordfahrer (55) erkannte die Gefahr rechtzeitig und bremste. Der Transporter-Fahrer dahinter fuhr allerdings auf den Ford auf. Offenbar war auch er zu schnell unterwegs gewesen. Ein Mensch wurde verletzt, an den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro. Die A 4 war kurzzeitig gesperrt. (szo)

