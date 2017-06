Doppel-Meister aus Radeberg Nach den Erwachsenen haben nun auch die Nachwuchs-Akteure des Radeberger Spielmannszugs die Landesmeisterschaft geholt. Und das mit einer Besonderheit.

Der Spielmannszug von Radeberg. © Bernd Goldammer

Dieser Wochenend-Ausflug zur sächsischen Landesmeisterschaft der Spielleute nach Markkleeberg hat sich für den Radeberger Spielmannszug absolut gelohnt: Denn nach Hause gekommen sind die Radeberger gleich mit einer doppelten Titelverteidigung!

Nachdem bereits Sonnabend die „Großen“ das Titelrennen vor den Toren Leipzigs erneut für sich entscheiden konnten und nach der Meisterschaft im Vorjahr nun wiederum aufs Siegertreppchen klettern durften (SZ berichtete), schafften es auch die Nachwuchs-Spielleute einen Tag später. Auch sie holten die Meisterschaft nach Radeberg.

Enge auf dem Siegertreppchen

Wobei es in beiden Fällen sehr, sehr knapp zuging. Am Sonnabend holten sich die Radeberger den Sieg – übrigens der dritte Meistertitel in Folge – mit einem halben Punkt Vorsprung vor Zabeltitz. Noch enger und spannender war es am Sonntag für die Nachwuchs-Spielleute. Denn Radeberg und Zabeltitz teilten sich sozusagen das Siegertreppchen. Beide Teams bekommen Gold, beide sind Landesmeister. Denn bei der Bewertung waren die Radeberger exakt punktegleich mit Zabeltitz – und bis zur Siegerehrung am frühen Abend wusste niemand, wie genau der Sieger ermittelt wird. Umso größer dann die Begeisterung – in Radeberg und in Zabeltitz.

Wobei dieses Ergebnis auch sehr deutlich zeigt, wie hoch das musikalische Niveau der sächsischen Spielmannszüge längst insgesamt ist und wie eng zusammengerückt die Spitzenteams sind. (SZ/JF)

