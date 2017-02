Doping zum Auftakt Die Biathlon-WM in Hochfilzen beginnt mit einem brisanten Kongress. Im deutschen Team startet eine Debütantin.

Das erste Rennen wird zwar erst am Donnerstag gestartet, die wichtigste Entscheidung dieser WM fällt aber möglicherweise bereits am Mittwoch. Auf Druck der Athleten berief die Internationale Biathlon-Union (IBU) einen außerordentlichen Kongress ein, der die Strafen für überführte Dopingsünder und deren Mannschaften verschärfen soll. Zumindest in der ersten Woche könnte das Thema die Titelkämpfe in Hochfilzen überschatten.

Ein brisanter Start

Die Sportler mit Martin Fourcade als Vorreiter sollen sogar mit einem Boykott gedroht haben, falls die IBU nicht vor der WM reagiert. In einem offenen Brief an den Verband hatten sie ihre Forderungen formuliert: Höchststrafe von acht Jahren bei einem positiven Befund, millionenschwere Geldbußen und der Verlust von Startplätzen der betroffenen Nationen. „Es ist die vielleicht größte Krise in unserem Sport“, erklärte US-Athletensprecher Lowell Bailey. Auslöser waren die Ergebnisse des McLaren-Reports zum russischen Staatsdoping, in dem auch zahlreiche Biathleten belastet werden.

Wie aktuell das Thema ist, zeigt die Nominierung der russischen Mannschaft, die mit Irina Starych und Alexander Loginow zwei überführte Epo-Doper nach Hochfilzen schickt, deren Strafen gerade erst abgelaufen waren. Fourcade äußerte seinen Unmut darauf auf Instagram, löschte den Beitrag aber wieder. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass die IBU sämtliche Forderungen der Athleten in ihr Regelwerk übernimmt. Eine Sperre von acht Jahren etwa widerspricht den Richtlinien der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada.

Immer mehr, immer länger

Es ist heute kaum noch vorstellbar, aber es gab Zeiten, da umfasste das Programm einer Biathlon-WM ein einziges Rennen. Bei den ersten sechs Titelkämpfen gab es nur das Einzel der Männer, 1966 feierte die Staffel Premiere. Seitdem wurde es immer umfangreicher: Sprint (1974), Verfolgung und Massenstart (1999) sowie Mix-Staffel (2005), 1984 kamen die Frauen hinzu, seit 1989 gibt es einen gemeinsamen WM-Ort. Startet ein Biathlet bei allen Wettbewerben, muss er inzwischen sechsmal ran. Das würde innerhalb einer Woche die Kräfte übersteigen. Deshalb streckt sich eine WM mittlerweile über elf Tage – inklusive zwei Ruhetagen. Der jährliche Rhythmus (nur unterbrochen in olympischen Wintern) gilt bereits seit dem Beginn 1958.

Größere Vielfalt bei den Frauen

Die Liste der Stars und Favoriten ist nicht lang, vor allem hat sich die Zusammensetzung in den vergangenen Jahren kaum geändert. Bei den Männern läuft und schießt Martin Fourcade weiterhin in seiner eigenen Liga. Vor einem Jahr in Oslo gewann er vier Goldmedaillen und einmal Silber. Am gefährlichsten könnte ihm wohl das norwegische Trio um Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Boe und Altmeister Ole Einar Björndalen werden.

Bei den Frauen ist die Sache nicht ganz so eindeutig. Neben Laura Dahlmeier zählen Gabriela Koukalova, Kaisa Mäkäräinen und Dorothea Wierer zu den Podiums-Kandidatinnen. Die österreichischen Gastgeber könnten mit Lisa Theresa Hauser für eine Überraschung sorgen. Und da sind noch die beiden Muttis Marie Dorin Habert und Darja Domratschewa. Björndalens Frau hatte erst im Januar, drei Monate nach der Geburt von Tochter Xenia, ihr Weltcup-Comeback gefeiert. „Eine Medaille schließe ich nicht aus“, sagt ihr Trainer Klaus Eder.

Eine trägt der anderen Last

Die deutschen Hoffnungen tragen einen Namen: Laura Dahlmeier. Am Holmenkollen gewann sie in fünf Rennen fünf WM-Medaillen, nach Hochfilzen reist sie als Gesamtführende des Weltcups – mehr Favorit geht nicht. „Laura ist eine sehr reife Sportlerin, die ziemlich genau weiß, was sie will und was nicht“, urteilt Magdalena Neuner über ihre Nachfolgerin. Dahlmeier selbst hat sich bescheiden eine Medaille als Ziel gesetzt. Experten wie Olympiasieger Michael Greis rechnen mit bis zu zehn Medaillen für das deutsche Team, der Verband wäre schon mit fünf zufrieden.

Für die sollen auch Erik Lesser und Arnd Peiffer sorgen. Bei Nadine Horchler wäre das eine Sensation. Beim letzten Einzelstart vor der WM gewann die 30-jährige Dauerreservistin ihr erstes Weltcuprennen und qualifizierte sich in letzter Sekunde für die Titelkämpfe. Beim Sprint am Freitag bekommt sie ihren ersten Einsatz.

Die Hoffnung des Sorgenkinds

Simon Schempp gehört schon länger zu den Besten, doch regelmäßig bei den Saisonhöhepunkten verpasst er das Podium. „Ich hoffe einfach, dass es auch mal in einem Einzelrennen mit einer Medaille klappt“, sagt er. Es wäre seine erste bei einer WM. Vor einem Jahr hatte ihn eine Erkältung ausgebremst. Dieses Mal musste seine Freundin Franziska Preuß aufgrund eines grippalen Infekts absagen.

Und wer darf nicht mit?

Miriam Gössner konnte sich nicht qualifizieren. Für sie ist die Saison vorzeitig beendet. Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin muss sich wegen einer Entzündung der Stirnhöhlen einer Operation unterziehen. Die einstige Skilangläuferin Denise Herrmann gewann zwar vergangene Woche ihr zweites Rennen als Biathletin, aber im zweitklassigen IBU-Cup. Das Ziel der Umsteigerin bleiben die Winterspiele 2018.

