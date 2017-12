Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt In Radeberg soll die Frage gelüftet werden, wer die Rolle des Weihnachtsmannes übernimmt.

Bereits am Montag wurden die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. © Thorsten Eckert

Radeberg. An diesem Donnerstagnachmittag wird in Radeberg gleich ein doppeltes Geheimnis gelüftet. Zum einen wird pünktlich 16 Uhr zur offiziellen Eröffnung des Radeberger Weihnachtsmarktes die Frage beantwortet, wer ab sofort in die Rolle des Radeberger Weihnachtsmannes schlüpft.

Denn mit Hans Sachse verabschiedete sich nach immerhin 52 Jahren ehrenamtlicher Weihnachtsmann-Dienstzeit einer der wahrscheinlich dienstältesten Geschenke-Bringer Deutschlands in den Ruhestand. Sein Besuch beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes vorm Rathaus war sein letzter Auftritt als Radeberger Weihnachtsmann. Und zum anderen steht ja alljährlich auch stets die Frage im Raum, mit welchem Gefährt der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmarkt an die Stadtkirche kommt, um dann gemeinsam mit Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) den vom Ottendorfer Mühlenbäcker spendierten Riesen-Stollen anzuschneiden …

Bis Sonntagabend wird die kleine Weihnachtsbuden-Stadt jedenfalls wieder reichlich Besucher anlocken. „Die Nachfrage der Händler war auch diesmal wieder größer als unsere Möglichkeiten“, freut sich Stadtsprecher Jürgen Wähnert über den guten Ruf des Marktes. Und natürlich wird der Weihnachtsmarkt auch diesmal wieder eine kräftige Bierstadtnote haben. (SZ/JF)

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag zwischen 13 und 20 Uhr. Sonntag öffnen zudem von 14 bis 18 Uhr die Innenstadtläden.

