Donald sucht den Superstar Ausgerechnet Elton John sollte zu Trumps Amtseinführung singen. Der hat – oh Wunder – darauf überhaupt keine Lust.

Ein Homosexueller, der zu Ehren von Donald Trump singt? Elton John will es jedenfalls auf keinen Fall machen. Doch welcher Popstar käme denn überhaupt infrage? © dpa

Es ist gute Tradition, dass zur Amtseinführung von US-Präsidenten berühmte Sängerinnen und Sänger ein Ständchen bringen. Frank Sinatra gab 1961 eine Gala zum Beginn der Amtszeit John F. Kennedys. Zu Ehren Barack Obamas sangen Aretha Franklin (2009) und Beyoncé (2013). Ginge es nach Donald Trump, dann würde am 20. Januar Elton John für ihn ans Mikrofon treten. So hat es vor einigen Tagen ein Sprecher des Trump-Teams verkündet. Damit sei Trump der erste US-Präsident, der mit einem Zeichen für Homosexuellenrechte ins Weiße Haus einziehe.

Doch Elton John hat jetzt klargestellt, dass er keinesfalls für Trump singen wird. Sein Sprecher schloss das „kategorisch“ aus: „Daran ist nichts wahr.“ Alles andere wäre erstaunlich gewesen, denn Elton John trat vorher eher als Unterstützer Hillary Clintons in Erscheinung, spielte sogar auf einer Spendengala für die Demokratin.

Unvergessen ist bis heute, wie er 1997 bei der Beerdigung von Prinzessin Diana sein Lied „Candle In The Wind“ sang. Trumps Lieblingssongs sind angeblich „Rocket Man“ und „Tiny Dancer“. Doch als Gegner der Homo-Ehe muss er sich über die Absage nicht wundern. Trumps designierter Vizepräsident Mike Pence unterzeichnete 2015 gar ein Gesetz, das es Ladenbesitzern ermöglicht, Dienstleistungen an Homosexuelle zu verweigern.

Bleibt die Frage, wer stattdessen für Trump singen könnte. Die Rock-und-Pop-Szene scheint geschlossen gegen ihn zu stehen. Vor der Wahl gab es eine Kampagne mit fast 200 Rockstars, die sich unter dem Motto „Wir sind nicht ängstlich“ für eine offene Flüchtlingspolitik eingesetzt haben – darunter so gut wie alle, die in der Musikszene Rang und Namen haben: Keith Richards, Bruce Springsteen, Ringo Starr, Yoko Ono, Peter Gabriel, Brian Wilson, Sting, Iggy Pop, Patti Smith, David Crosby, Mark Knopfler und so weiter.

Immerhin hat der schwarze Rapper Kanye West erklärt, er sei zwar nicht zur Wahl gegangen, aber wenn er seine Stimme abgegeben hätte, dann für Trump. Jedenfalls passen seine Songs wohl besser als Elton Johns Liebeslieder. So heißt es in einem der Verse von Kanye West: „Ich rappe über Geld, Nutten und Felgen.“

