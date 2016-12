Don Kosaken begeistern in Wachau Der Verein Wunderland hatte in der Museumsscheune einiges vorbereitet. Die Überraschungsgäste kamen aus Weißrussland.

Der Don Kosake Peter Sviridovich sang am Sonnabend in Wachau weißrussische Weihnachtslieder. © Bernd Goldammer

Das Klima macht’s. Sonnabend menschelte es auf Kunaths Hof in Wachau ganz besonders. Die Wintersonne schien und die nunmehr zweite Wachauer Dorfweihnacht brachte die Gemeinde in der historischen Museumsscheune Kunaths Hof zusammen. So gaben die Veranstalter dem einstigen Besitzer des Hofes, Ernst Kunath, die Ehre.

Im April 1945 wurden er und der Wachauer Bürgermeister Bernhard Heinze von der SS ermordet. Die Männer wollten ihrem Dorf sinnlose Kampfhandlungen ersparen. Sonnabend war nachzuempfinden, wie die Bauernfamilie in den 1940er Jahren lebte. In der Scheune waren bäuerliche Arbeitsgegenstände ausgestellt. Sogar ein Schneepflug, der von Pferden gezogen werden konnte, war zu sehen.

Dazu kamen Butterfässer in vielen Varianten, und sogar die ersten handbetriebenen Waschmaschinen waren hier zu besichtigen. „Es ist doch sehr interessant zu sehen, welche Gegenstände den bäuerlichen Alltag damals wenigstens etwas erleichtern konnten“, war von Bernd Sonntag aus Dresden zu hören. Er sei schon zum zweiten mal nach Wachau gekommen, betont er.

Interessantes vom Flohmarkt

Die Wachauer Familie Herrich hatte einen Stand auf dem Markt. Gleich daneben bot Andreas Weidner lautstark seine Apfelkrapfen feil. Wer den Wunderland-Vereinschef Steffen Jakob sehen wollte, musste sich etwas genauer umschauen. Diesmal kam er nämlich als König aus dem Morgenland daher. Sein Gesicht war schwarz geschminkt. Am Flohmarktstand von Regina Speck aus Ottendorf-Okrilla gab es viele interessante Dinge zu sehen.

Bezaubernd waren auch die Programmteile. Mal gab es Posaunenmusik, mal trat das örtliche Saxofon Quartett unter der Bezeichnung „SAX- Kamelion“ auf. Als besondere Gäste kündigten die Wunderland-Veranstalter die Don Kosaken Peter Sviridovich und Juri Galchenia an. Die beiden Sänger und Musiker aus Minsk sind in Wachau längst keine Unbekannten mehr. Schon im Sommer hatten sie ein Konzert in der Wachauer Kirche gegeben.

