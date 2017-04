Dominanz der Bullen München bleibt nach souveräner Titelverteidigung die Hochburg im deutschen Eishockey.

Besondere Belohnung: Münchens Manager Dieter Maier (r.) flößt Steven Pinizzotto Bier ein. © dpa

Bullen sind stärker als Grizzlys: Als die letzte Sirene der Saison ertönte, flogen Handschuhe in die Luft und Schläger aufs Eis, um Torhüter Danny aus den Birken herum bildete sich eine Jubeltraube, und die Fans von Red Bull München sangen: „Und schon wieder deutscher Meister – EHC.“ Die Spieler der Grizzlys Wolfsburg standen derweil deplatziert mit hängenden Köpfen und Tränen in den Augen hinter einer bereits aufgestellten Bande, auf der wie zum Hohn stand: „Deutscher Meister 2017“.

Tatsache ist: München bleibt die dominierende deutsche Eishockey-Mannschaft. Nach der Meisterschaft 2016 und erneut Platz eins in der Hauptrunde verteidigte der große Favorit seinen Titel erfolgreich – und im Schnelldurchgang: Bereits im fünften Spiel der Finalserie „Best of 7“ der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sicherten sich die Bayern durch ein 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg am Ostermontag mit 4:1 Siegen den Silberpokal. Den reckte Kapitän Michael Wolf vor 6 142 Zuschauern in der ausverkauften Olympia-Eishalle um 17.45 Uhr im goldenen Konfettiregen in die Höhe.

Schon vor der Schlusssirene klatschten sich die EHC-Profis auf der Bank ab. „Es ist unglaublich geil, vor den eigenen Fans zu feiern, das geht nicht besser!“, sagte Münchens Konrad Abeltshauser: „Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wir haben so stark gekämpft.“ Mit Bier übergossen jubelte Nationaltorhüter Aus den Birken über ein „Wahnsinnsgefühl“. „Meine Stimme ist weg“, berichtete Abeltshauser bereits nach wenigen Party-Minuten vollkommen heiser. „Sicherlich werden wir nicht viel zum Schlafen kommen“, kündigte Stürmer Yannic Seidenberg an.

Für Münchens Trainer Don Jackson ist es bereits die siebente deutsche Meisterschaft. Fünf hatte er zuvor mit den Eisbären Berlin geholt. Der Amerikaner sprach von einem „wahnsinnig emotionalen Moment“. (sid, mit dpa)

