Domenic, der Tapfere Eine Stammzellenspende hat dem Zehnjährigen aus Bautzen das Leben gerettet. Aber seine Krankheit bleibt hartnäckig.

Batman-Shirt und Basecap: Wie sein großer Comic-Held will Domenic aus Bautzen kämpfen. Der Gegner des Zehnjährigen ist groß: Domenic hat Blutkrebs. Eine erfolgreiche Stammzellentransplantation soll dem Jungen jetzt helfen, die Krankheit zu besiegen. Viele Menschen im Kreis drücken ihm die Daumen. © René Plaul

Wie gern würde Domenic jetzt im Freibad ins Wasser rutschen. Wie gerne würde er rausgehen auf die Wiese. Mit Timmi toben, seinem kleinen Hund. Sich zu Hause in Bautzen mit seinen alten Schulfreunden treffen. Eis essen. Einfach all das tun, was ein Zehnjähriger an einem so wunderschönen Spätsommertag tut.

Aber Domenik kann nicht raus und toben. In den ganzen letzten Monaten konnte er das nicht – und er wird es auch in den kommenden noch nicht können. Jeder Schritt fällt ihm schwer. Er liegt auf dem Sofa und lächelt tapfer. Dann holt er tief Luft und sagt: „Ich muss das jetzt hier erst mal schaffen. Das dauert eben.“ Er sagt das wie ein Erwachsener.

Spindeldürr ist Domenic geworden in den letzten Wochen und Monaten. Der Zehnjährige hat eine harte Zeit durchgemacht. Im letzten Winter die Diagnose: Blutkrebs. Die verzweifelte Suche nach einem lebensrettenden Stammzellenspender. Eine überwältigende Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei in Bautzen, bei der sich mehr als 1 500 Menschen für den Jungen testen lassen. Im Mai die erlösende Nachricht, dass es einen passenden Spender gibt. Eine Woche lang Chemotherapie. Dann, am 14. Juni, die Stammzellenspende. Die verläuft erfolgreich. „Meine neuen Zellen arbeiten gut“, sagt Domenik. Er hat zuletzt keine Bluttransfusionen mehr gebraucht. Aber schlecht geht es ihm immer noch.

Fast jeden Tag muss er zu Untersuchungen und Behandlungen auf die Kinderkrebsstation der Dresdener Uniklinik. Oft auch noch über Nacht. Damit das überhaupt machbar ist, kann er kostenlos im Haus des Dresdener Sonnenstrahl-Vereins wohnen, der krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützt. Das Haus steht gleich gegenüber der Uniklinik. „Wir sind unglaublich froh und dankbar, dass wir diese Möglichkeit hier haben“, sagt Domenics großer Bruder Tommy, der in dieser Woche bei ihm ist. Weil die Mama im Moment krank ist, wechselt sich die Familie mit der Betreuung in Dresden ab.

Schlechte Nierenwerte

Tommy kommt mit der Spritze. Domenic verzieht das Gesicht. „Bitte mit Betäubung“, sagt er. Behutsam sucht der große Bruder eine Stelle an Domenics dünnem Oberschenkel, an der noch kein blauer Fleck ist. „Das ist Heparin“, erklärt Domenic. „Das tut weh.“ Jeden Tag muss er die Spritze kriegen. So selbstverständlich wie Heparin kann der Zehnjährige auch alle anderen Medikamente aufzählen, die er jeden Morgen schlucken muss: Penicillin, Aciclovir, Fluconazol, dann noch ein Mittel für den Blutdruck und eins gegen Übelkeit.

Überhaupt diese Übelkeit. Ständig ist ihm schlecht, sagt Domenic, er kann kaum etwas essen. Aber jetzt muss er trinken. Mindestens einen Liter, hat die Ärztin gesagt. Weil im Moment die Nierenwerte schlecht sind. Domenic quält sich mit jedem einzelnen Schluck. Das muss Batman erst mal schaffen! Batman ist Domenics großer Comic-Held. Der muss auch immer kämpfen. Domenic hat Batman-Shirt und Batman-Shorts an. Sein Bruder hat ihm das Fledermaus-Zeichen sogar auf den Verband von diesem blöden Katheter gemalt, den die Ärzte ihm für die Infusionen in den Bauch operiert haben. Mit Batman ist der Katheter gleich ein bisschen besser zu ertragen. Eine Weile wird Domenic ihn ja noch mit sich herumschleppen müssen.

Sehnsucht nach zu Hause

Bis Mitte Oktober, haben ihm die Ärzte gesagt, kriegt er die Medikamente noch in der starken Dosis. Danach wird sie – wenn alles gut geht – schrittweise verringert. „Ob ich dann nach Hause kann?“, fragt Domenic mit zweifelndem Blick seinen großen Bruder. „Streng dich an, Kleiner, du schaffst das ganz bestimmt“, versichert ihm der 36-Jährige. Er kann dem Jungen ja nur immer wieder Mut machen. Und weil es im Moment um seine Nieren geht, strengt Domenic sich jetzt eben mit dem Trinken an. Mindestens einen Liter!

Domenic sehnt sich nach seinem Zuhause, nach Timmi, seinem Hund, und nach seinen Schulfreunden, die er schon so lange nicht mehr gesehen hat. Die gehen inzwischen in die fünfte Klasse. Wenn alles gut geht, kann Domenik vielleicht nach den Winterferien wieder zur Schule gehen – allerdings zurück in die vierte Klasse, die er im zweiten Halbjahr komplett verpasst hat. „Das ist Mist“, sagt Domenic. Man sieht ihm an, wie sehr ihn das ärgert.

Zu Hause wartet auch noch eine Überraschung auf den Jungen. Von der Stiftung Lichtblick hat er ein BMX-Rad geschenkt bekommen, das er sich so sehr gewünscht hat. Er hat sich riesig gefreut. Es soll ja auch eine zusätzliche Motivation für ihn sein. Domenic ist müde. Aber er wird kämpfen wie Batman. „Das schaffe ich“, sagt er und lächelt wieder tapfer. Viele Menschen im Kreis drücken ihm die Daumen.

www.lichtblick-sachsen.de

www.sonnenstrahl-ev.org

