Dombois an der Spitze der Kriegsgräberfürsorge Die CDU-Landtagsabgeordnete führt nun den Landesverband. Zu dessen Aufgaben gehört etwa die Gestaltung von Gedenkfeiern.

Andrea Dombois (CDU) ist Landeschefin des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Der Landesverband Sachsen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat auf seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Sonnabend die CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Dombois aus Paulsdorf zur neuen Landesvorsitzenden gewählt, wie er informierte. „Ich freue mich über dieses Vertrauen und werde mich aktiv in die ehrenamtliche Arbeit des Landesvorstandes einbringen“, teilte Dombois dazu mit. Zu den Aufgaben des Landesverbandes gehört die Beratung des Parlaments, der Staatsregierung und der Kommunen in Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge oder die Gestaltung von Gedenkfeiern zum Volkstrauertag. (SZ)

