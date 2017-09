Dombo gibt ’ne Runde Pasta-Mobil-Besitzer Thomas Dombovari spendiert Kindern eine Portion Nudeln – nicht zum ersten Mal.

Zielverpflegung am Pasta-Mobil: Thomas Dombovari (re.) verköstigt den Nachwuchs vom Sportverein Sebnitzer Hirsche um Trainer Ingo Loth (Mitte). © Steffen Unger

Die Sebnitzer Hirsche hatten nach ihrer Radtour einige Höhenmeter in den Beinen – dementsprechend groß war Kohldampf. Unter der Anleitung von Trainer und Ex-Mountainbike-Profi Ingo Loth drehte ein gutes Dutzend Kinder des Sebnitzer Sportvereins 08 eine Runde rund um ihre bergige Heimatstadt. Bei den Hirschen stehen sonst Basketball oder Eishockey auf dem Plan – letzteres sogar grenzübergreifend im Austausch mit tschechischen Nachwuchssportlern aus dem benachbarten Dolni Poustevna. Zum Vereinstag Anfang September ging es zur Abwechslung aufs Rad. Und womit füllen Radfahrer nach einer Etappe ihre leeren Kohlenhydratspeicher auf? Mit Nudeln natürlich. Dafür ist Thomas Dombovari der Experte. Der Koch und frühere Gastwirt aus Sebnitz ist seit zwei Jahren mit seinem Pasta-Mobil unterwegs. Aus dem Food Truck heraus verkauft er Nudeln in wechselnden Variationen, die er mit der eigenen Pastamaschine an Bord frisch herstellt. Als Sponsoring für die Sebnitzer Hirsche lud Thomas Dombovari – Spitzname Dombo – die Kids nach ihrer Radtour auf eine Portion Nudeln auf seinen Hof ein.

Für den Gastronomen ist es nicht die erste Aktion dieser Art. Im Frühjahr spendierte er jedem Kind, das an sein Pasta-Mobil kam, ein kostenloses Essen – und das drei Tage lang. Eine Idee, die ihm viel Applaus und hunderte Likes bei Facebook einbrachte. „Ich hab‘s einfach mal gemacht“, sagt Thomas Dombovari auf die Frage nach dem Anlass. Auch wenn es aus unternehmerischer Sicht schwer nachvollziehbar sei, für ihn hat es sich gelohnt: „Die glücklichen Gesichter der Kinder zu sehen war für mich mehr Wert als alles andere.“

zur Startseite