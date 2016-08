Dolly stellt Rekord auf Das Musical war das erfolgreichste Stück, das bisher auf der Seebühne aufgeführt wurde. Nur eine Vorstellung fiel aus.

Hello, Dolly! – Fast 11 000 Besucher sahen in 17 Vorstellungen das Musical auf der auf der Seebühne Kriebstein. © André Braun

Trotz des durchgängig unbeständigen Sommerwetters haben im Juni und Juli fast 11 000 Besucher die 17 Vorstellungen „Hello, Dolly!“ auf der Seebühne Kriebstein besucht. Nur eine der geplanten Vorstellungen musste ausfallen. „Kleineren Regenschauern geschuldete Unterbrechungen haben Zuschauer und Mitwirkende gut überstanden“, meint Christoph Nieder, Pressedramaturg des Mittelsächsischen Theaters.

Damit nimmt das Musical den Spitzenplatz unter den bisherigen Inszenierungen an der Talsperre Kriebstein ein. „Allerdings ist dort auch noch kein Stück so oft gespielt worden“, so Nieder. Das „Weiße Rössl“ brachte es in zwei Jahren auf insgesamt 16 Vorstellungen. Trotz der großen Aufführungszahl ging die durchschnittliche Besucherzahl nicht zurück und wurde nur noch vom „Vogelhändler“ übertroffen, der im Sommer vergangenen Jahres zehnmal gespielt wurde.

Im Sommer 2017 kehren beide musikalischen Erfolgsinszenierungen auf den Spielplan zurück. Dazu kommt als Neuinszenierung eine Aufführung des Schauspielensembles für die ganze Familie: Pavel Kohouts Theaterzirkus „Der kleine August“. Damit ist das Mittelsächsische Theater dann in allen drei Sommermonaten, im Juni, Juli und August, auf der Seebühne zu erleben. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Derzeit laufen im Mittelsächischen Theater die Vorbereitungen für die Saison 2016/17. Die Theaterkasse ist bereits wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. „Einige Tausend Plätze für die neue Spielzeit sind schon verkauft oder reserviert worden“, erklärt Christoph Nieder. Anfang September enden die Theaterferien auch für die Künstler, und auf den Bühnen kehrt wieder Leben ein. (DA)

zur Startseite