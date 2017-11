„Dollar-Mann“ in Bedrängnis Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon steht unter Verdacht. Er soll Steuern hinterzogen haben.

Seine Wiederwahl für eine zweite Amtszeit als Sparkassenpräsident ist in Gefahr: Georg Fahrenschon muss sich vor Gericht verantworten. © dpa

Eine Steuer-Affäre bringt die Pläne von Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon ins Wanken: Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat die eigentlich für Mittwoch geplante Wiederwahl seines seit 2012 amtierenden Chefs abgesagt – auf Wunsch Fahrenschons. Der einflussreiche Verband will erst den Ausgang des Strafprozesses abwarten, der auf den ehemaligen bayerischen Finanzminister vor dem Münchner Amtsgericht zukommt.

Der ehemalige CSU-Politiker galt ehedem in seiner Partei als Ausbund der Seriosität. Ende 2011 sagte er der Politik Lebewohl, um seinen lukrativen Job als Sparkassenpräsident anzutreten. CSU-Chef Horst Seehofer war damals stocksauer und schmähte Fahrenschon als „Dollar-Mann“.

Nun räumte Fahrenschon ein, seine Steuererklärungen für 2012 bis 2014 erst im vergangenen Jahr beim Finanzamt eingereicht zu haben. Der 49-Jährige bestreitet eine vorsätzliche Straftat. Mittlerweile hat Fahrenschon seine Steuern gezahlt.

Nach Fahrenschons Ansicht sei auch ein jahrelanges Versäumnis keine vorsätzliche Straftat. Die Rechtslage allerdings scheint ziemlich eindeutig: „Steuern sind namentlich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden“, heißt es im Steuerhinterziehungs-Paragrafen der Abgabenordnung. Was bedeutet: Auch verspätete Steuerzahlungen sind Steuerhinterziehung. Dementsprechend sieht die Staatsanwaltschaft München I in Fahrenschons mehrjähriger Verspätung durchaus eine Straftat.

Um seine Unschuld zu beweisen, nimmt Fahrenschon in Kauf, auf der Anklagebank Platz nehmen zu müssen. Dabei hätte er die Hauptverhandlung leicht vermeiden können: Er hätte lediglich den Strafbefehl akzeptieren müssen. Im Falle einer Verurteilung kommt auf Fahrenschon je nach Schwere des Falls eine Geld- oder Haftstrafe zu.

Um wie viel Geld es bei Fahrenschon geht, ist nicht bekannt. Sein Jahresgehalt dürfte mindestens im sechsstelligen Bereich liegen. Abgesehen von seinem Berliner Hauptjob hat er noch Nebeneinkünfte: Er ist Vizepräsident der Europäischen Sparkassenvereinigung und Mitglied mehrerer Aufsichts- und Verwaltungsräte. (dpa)

