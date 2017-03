Dollar aus dem Automaten Die Ostsächsische Sparkasse Dresden zahlt auch am Geldautomaten Fremdwähungen aus. aber sehr selten.

Der Sachse liebt das Reisen sehr, auch in Länder, in denen mit US-Dollar gezahlt wird. Mehr als eine halbe Million Dollar hat die Ostsächsische Sparkasse Dresden im vergangenen Jahr ausgezahlt, vor allem an Urlauber, die über den großen Teich fliegen wollten, so die Verantwortlichen. Nun gibt es die Währung aus den Vereinigten Staaten erstmals auch an einem Sparkassenautomaten.

Ein Gerät in der Selbstbedienungsabteilung des Geldinstituts am Dresdner Güntzplatz wurde entsprechend präpariert. Das Geld wird zum Tageskurs vom Konto abgebucht, zusätzliche Gebühren sind dabei nicht fällig. Mit ihrer neuen Offerte ist die Ostsächsische Sparkasse nicht allein, wenngleich Dollar-Automaten in Dresden selten sind. Ein weiteres solches Gerät steht neben dem Postplatz-Eingang der Altmarktgalerie. Dort bietet die Reisebank diesen speziellen Service an.

Für andere Banken in der Landeshauptstadt und der Region sind Dollar-Auszahlungen am Automaten dagegen kein Thema. Wer die US-Währung braucht, komme rechtzeitig an den Bankschalter, sind die Verantwortlichen überzeugt. (SZ/csp)

