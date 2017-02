Dokumente überführen Müllsünder Wird der Verursacher ausfindig gemacht, werden ihm die Kosten in Rechnung gestellt. Hinzu kommen ein Ordnungs- oder ein Bußgeld.

Die Stadt hat große Probleme mit illegal abgelagertem Müll. Dies sagt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) auf Nachfrage der SZ. „Wir hatten im Jahr 2016 mehrfach große Müllhaufen von Autoteilen und Autoreifen bis zu Abfällen nach Umzügen“, sagt sie. Zum Teil seien aber in den Müllhaufen Dokumente gefunden worden, die auf den Verursacher hindeuteten. Diese seien dem Abfallamt zur Verfolgung der Ordnungswidrigkeit weitergeleitet worden.

Grundsätzlich ist bei solchen illegal abgelagertem Müll zunächst der Grundstückseigentümer, in diesen Fällen also die Stadt, für das Wegräumen und Entsorgen des Mülls zuständig. Wird der Verursacher ausfindig gemacht, werden ihm die Kosten in Rechnung gestellt. Hinzu kommen ein Ordnungs- oder ein Bußgeld.

In Lommatzsch war in den vergangenen Tagen nicht nur Müll, sondern auch illegal abgelagerte tierische Abfälle in Straßengräben gefunden worden. Ein Anwohner fand in Dörschnitz zunächst sechs tote Kaninchen, die wahrscheinlich an einer Seuche gestorben waren. Wenige Tage später entdeckte er nicht weit von dieser Stelle entfernt zwei Müllsäcke mit Kadavern von Kamerunschafen. Der Verursacher wurde bisher noch nicht ermittelt. (SZ/jm)

