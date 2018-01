Dokumentation des Epochenbruchs Über das Werk eines freischaffenden Fotografen informiert ein Vortrag in der Görlitzer Kaisertrutz. Diese und weitere Veranstaltungen sind unter www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

In der Görlitzer Kaisertrutz findet am Mittwoch der nächste Vortrag der Reihe „Kunstpause 12 nach 12“ statt. © Jens Trenkler

Görlitz. In einem Kurzvortrag stellt Kai Wenzel von den Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur am Mittwoch ab 12.12 Uhr in der Kaisertrutz das Werk von Bertram Kober vor. Mit seinem Langzeitprojekt „Kulpoche - Altäre der Privatheit“ hat der heute in Leipzig und Berlin lebende freischaffende Fotograf nicht nur den Alltag der sächsischen Provinz, sondern auch den Epochenbruch 1989/90 dokumentiert. Insgesamt 35 Fotografien, die zwischen 1983 und 1996 entstanden, werden im Rahmen der Reihe „Kunstpause 12 nach 12“ präsentiert.

Der Eintritt zum Vortrag kostet 3,50 Euro. (szo)

