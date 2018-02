Dohnas Übergangspfarrer Daniel Lamprecht schließt die Lücke, die Ramona Uhlemann hinterließ. Wie lange er bleibt, weiß er selbst noch nicht.

Daniel Lamprecht (50) ist seit über 20 Jahren für die Landeskirche tätig und derzeit auch Pfarrer im Gottleubatal. © Daniel Förster

Dohna. Dass es so schnell geht, hatte mancher gehofft, aber zumindest außerhalb der Kirchenvorstände hatte damit keiner gerechnet. Seit 1. Januar arbeitet die bisherige Dohnaer Pfarrerin Ramona Uhlemann als Seelsorgerin in der Bavaria-Klinik, am 21. Januar wurde sie offiziell verabschiedet und bereits am 1. Februar kam Daniel Lamprecht. Er ist zwar „nur“ Übergangspfarrer, aber immerhin. Dass Pfarrer Lamrecht, der sich mit seiner Frau die Pfarrstelle in der Gemeinde Gottleubatal teilt, vom Landeskirchenamt als sogenannte Vakanzvertretung eingesetzt wurde, sehen viele als gutes Zeichen für die Kirchgemeinde Dohna-Heidenau.

Vor allem wird es als Signal für die Wiederbesetzung der zweiten Pfarrstelle in der Gemeinde Heidenau-Dohna-Burkhardswalde gesehen. In der Region gab es mal fünf Pfarrer. Dann waren es noch zweieinhalb Stellen. Eine halbe Stelle war eingespart worden, als sich die drei Kirchgemeinden vor vier Jahren zusammenschlossen. Nur noch eine Stelle, egal wie lange, wäre eine Zumutung für Pfarrerin Erdmute Gustke gewesen, sagt Lamprecht. Sein Einsatz ist zeitlich nicht begrenzt. Die Zeit wird er auch dafür nutzen, sich für die möglichst schnelle Entscheidung zur Zukunft der Stelle einzusetzen. Dafür will er auch sein Sprecheramt des Pirnaer Kirchenkonvents nutzen. Der Dohnaer Kirchenvorstand hat seine Hausaufgaben gemacht und die sogenannte Erledigungsanzeige eingereicht. Die endgültige Entscheidung liegt dann beim Landeskirchenamt.

Selbst wenn das Landeskirchenamt sich in letzter Instanz für die Wiederbesetzung der Stelle entscheidet, kann es immer noch eine Weile dauern, bis eine neue Pfarrerin bzw. ein neuer Pfarrer kommt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Ausschreibungen, auf die sich lange niemand bewarb. In Liebstadt-Ottendorf dauerte es zum Beispiel über zwei Jahre.

Lamprecht hat die Aufgabe in Dohna gern übernommen und freut sich auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit. Den Kalender hat er schon voll. Taufen, Trauungen, Gottesdienste, Besuche: „Eben alles, was Pfarrer so machen.“ Seine Aufgaben sind insbesondere das Pfarramt, der Kirchenvorstand und die Organisation in Maxen, die Seelsorge in Dohna und Maxen sowie die Gottesdienste in den drei Seniorenheimen, Gemeindegottesdienste und Seniorenkreise. Die beiden Pfarrer versuchen, sich dabei wie bisher auch schon gegenseitig zu vertreten.

Da Lamprecht jedoch nur eine halbe Stelle in Dohna hat, übernahmen Ehrenamtliche weitere Aufgaben. Manches müsse nun auch pausieren. Pfarrerin Ramona Uhlemann wohnt zwar zunächst weiter in Dohna, wird jedoch keine Dienste mehr übernehmen, da ihr neuer Wirkungsbereich sie voll fordert. Ausnahmen sind zum Beispiel Trauungen und Taufen, die schon vor Längerem vereinbart wurden.

