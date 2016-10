Dohnas teures Pflaster Wer die Schulaula nutzt, zahlt künftig mehr. Die Sporthalle wird günstiger. Dohnaer Vereine bekommen einen Bonus.

Die Sporthalle und die Schule sind die in Dohna am meisten vermieteten Räume. Sportler zahlen zwar weniger, dafür aber ist der Nachwuchssport nicht mehr frei.



Nichts ist umsonst bzw. kostenlos. Das ist auch in Dohna so.

Die Stadt hat viele Räume, die andere nutzen. Die Sporthalle zum Beispiel, aber auch die Klassenzimmer, die Cafeteria und die Aula in der Schule. Kostenlos war das schon bisher nicht. Das große Feld in der Sporthalle (siehe Kasten) zum Beispiel schlug mit 30 Euro in der Stunde zu buche, was schon ganz schön happig war. Künftig ist es für 24,01 Euro bzw. 8,47 Euro zu haben. Den höheren, aber im Vergleich zu bisher geringeren Betrag zahlen Externe, den noch geringeren die Dohnaer Vereine. Diese Splittung haben die Stadträte jetzt beschlossen und sich damit auch zur Förderung der Einheimischen bekannt.

Die Auswirkungen sind unterschiedlich. Für die Externen wird es meist teurer, für die Dohnaer meist günstiger. Ausnahmen bestätigen diese Regel. Die Cafeteria in der Schule zum Beispiel. Mit 4,17 Euro pro Stunde war sie bisher recht günstig. Dohnaer zahlen mit 9,01 Euro nun zwar mehr als doppelt so viel, aber immer noch einen geringen Betrag im Vergleich zu den 48,27 Euro, der Nicht-Dohnaern jetzt in Rechnung gestellt wird.

Ein Unterschied wird nicht gemacht: zwischen Kinder- und Jugendsport und Erwachsenen. Deshalb rechnet Bürgermeister Ralf Müller (CDU) mit entsprechenden Förderanträgen der Vereine, die durchaus gewollt seien, sagte er in der jüngsten Ratssitzung vergangene Woche. Immerhin sind Kinder und Jugendliche bisher befreit. Gleichzeitig erwartet Müller von den Vereinen mehr Disziplin bei der Nutzung. So nach dem Motto, jede Minute zählt und kostet. Die Stadt hatte sich bei ihrer Kalkulation Hilfe eines Berliner Institutes geholt. Ausgangspunkt waren die rund 5 000 Euro Zuschuss jedes Jahr. Das Institut hatte daraufhin auch die Einbeziehung des Nachwuchssportes vorgeschlagen, dem Verwaltung und Stadtrat folgten. Es wird sich zeigen müssen, inwiefern der gleichzeitig gezahlte Zuschuss pro jugendlichem Sportler künftig für die Nutzung der Sporthalle drauf geht.

Klassenzimmer zum Schnäppchenpreis

Die großen Schwankungen in den Beträgen erklärt Müller unter anderem mit den jetzt zugrunde gelegten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Seit der Einführung der doppischen Haushaltführung gelten die mehr als vorher. Zudem wurden einige Kategorien neu eingeführt, zum Beispiel die Schullehrküche. Andere wurden weit unter Wert vermietet, wie zum Beispiel die Aula mit den 11,67 Euro pro Stunde. Für Auswärtige wird sie jetzt mit 100,66 Euro richtig teuer, Dohnaer bekommen sie für 25,16 Euro. Ein Klassenzimmer ist für Dohnaer zum Schnäppchenpreis von 1,22 Euro pro Stunde zu bekommen. Bisher waren Klassenzimmer und Cafeteria gleich angesetzt. Nun macht sich der Unterschied zwischen Dohnaer und Nicht-Dohnaer bemerkbar.

Zur Berechnung der neuen Entgelte hatte man auch werterhaltungsdeckende und betriebskostendeckende Beträge errechnet. Die schließlich beschlossenen sind das Ergebnis von Abwägen und Rechnen. Am Ende geht es darum, den Zuschuss zu reduzieren, ohne wird es nie gehen.

Die jetzt beschlossene Satzung ist erweiterbar. Schließlich hat Dohna noch andere Einrichtungen, die von Vereinen und anderen genutzt werden. Räume im Museum zum Beispiel oder im Rathaus. Für sie sollen objektkonkrete Berechnungen erfolgen, sagte Müller auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef Markus Altmann.

