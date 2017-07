Dohnas Kampf um höhere Steuern Der Bürgermeister sagt, ohne mehr Einnahmen geht es nicht. Die Freien Wähler erinnern sich an ihr Versprechen.

Das war vorauszusehen: Die Ankündigung von Bürgermeister Ralf Müller (CDU) zur Erhöhung aller Steuern stößt auf Widerspruch. Die Freien Wähler im Stadtrat werden das nicht akzeptieren, sagen sie. Müller hatte im Gespräch mit der SZ am Dienstag gesagt, dass nach 23 Jahren Steuerkonstanz die Hebesätze bei allen Steuerarten erhöht werden müssen. Konkrete Zahlen und Termine nannte er noch nicht.

Für die Freien Wähler steht jedoch schon jetzt fest, mit ihnen nicht. Sie erinnern an ihr Wahlversprechen von 2014: keine Steuer- und Abgabenerhöhung in den nächsten fünf Jahren. „Dieses Grundprinzip ist mit uns nicht verhandelbar“, sagt Fraktionschef Hans-Jörg Fischer und kritisiert, dass der Stadtrat bisher nicht informiert worden sei. „Das Thema wurde bereits in einem Ausschuss beraten und sollte den Stadträten nicht unbekannt sein“, sagt Müller.

Fischer vergleicht die Einnahmen aus Grundsteuer, Einkommensteueranteil sowie Gewerbesteuer von 2010 mit 2016 und stellt eine Erhöhung der Einnahmen um 24 Prozent fest. Aus Sicht von Müller hinkt dieser Vergleich. Erstens vergleiche Fischer Planzahlen von vor der neuen Haushaltsführung mit vorläufigen Rechnungszahlen des vergangenen Jahres. Zweitens, weil er bei den Einnahmen hängenbleibe. Müller räumt ein, dass die Steuereinnahmen ohne Erhöhung der Sätze um sogar knapp 30 Prozent gestiegen sind. Aber: Auch das gesamte Haushaltsvolumen wuchs um über elf Prozent. Große Ausgabeposten wie Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Zuschuss für den Kita-Betrieb sind jedoch ebenfalls um ein Fünftel gestiegen, sagt Müller. „Es wird sicher eine tiefere Analyse erforderlich sein, aber nicht in der Presse.“

Die Diskussion des Etats für 2018 hat in den Fraktionen und Ausschüssen begonnen. Die Steuern werden eines der heißen Themen werden.

