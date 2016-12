Dohnas Internet wird schneller

Reichlich zweieinhalb Kilometer Lichtwellenleiter bringen den Dohnaern den Fortschritt. Ab Mai 2017 sollen sie das schnelle Internet nutzen können. Die Arbeiten dafür haben begonnen. Zuerst werden auf der Anton-, Müglitztal-, Dresdner und Burgstraße Leerrohre verlegt, in die ab März die Lichtwellenleiter zur Datenübertragung eingezogen werden. Die Enso erneuert bei den Arbeiten für das neue Breitband-Netz auch gleich Strom- und Gasleitungen.

Die Breitband-Erschließung in Dohna erfolgt auf Grundlage der VDSL-Vectoring-Technologie. Damit erfolgt die Datenübertragung von den Kabelverzweigern zu den einzelnen Anschlüssen über die vorhandenen Kupferleitungen, ohne dass Baumaßnahmen am Hausanschluss notwendig werden, erklärt die Enso. Je nach Entfernung zum Verzweiger werden Datenraten bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload möglich. Wer mehr als 100 Mbit/s will, muss zusätzlich für den Anschluss zahlen. Wer wissen will, was künftig bei ihm zu Hause oder auf Arbeit machbar ist, findet Angaben im Internet. (SZ/sab)

www.enso.de/internet

