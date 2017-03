Gut zu wissen Dohnas heulende Orgel geht zur Reha Man sieht die Schäden nicht, aber man hört sie. Die Geduld von Pfarrerin und Gemeinde wird jetzt belohnt.

Man sieht es der Orgel nicht an, wie schief sie klingt, doch Pfarrerin Ramona Uhlemann kennt die Schäden. Nach jahrelangem Kampf kann die Orgel nun saniert werden. © N. Millauer

Was sind schon drei Jahre in einer 121-jährigen Geschichte? So lange steht die Orgel in der Dohnaer Kirche. Man sieht ihr das Alter nicht an, aber man hört es. Die vergangenen Jahre wurde das Klappern immer lauter, das Heulen immer häufiger. Als Heuler bezeichnet man Orgelpfeifen, die sich aufgrund eines Fehlers der Spiel- oder Registertraktur nicht vollständig abschalten lassen. Sie sind also auch dann zu hören, wenn sie stören. Deshalb stellte die Kirchgemeinde vor über drei Jahren den ersten Förderantrag beim Denkmalschutz. Dieser wurde abgelehnt. So ging es einige Male. Doch nun kann die Orgel ab Juni dennoch saniert werden – für 160 000 Euro.

„Klar, dafür bekommen wir keine neue Orgel, aber das wollten wir auch nicht“, sagt Pfarrerin Ramona Uhlemann. Mit dem Geld werden alle 1 731 Pfeifen restauriert. Jede einzelne Pfeife wird ausgebaut und in Bautzen in der Werkstatt der Eule-Orgelbauer, die die Dohnaer Orgel 1896 auch schon bauten, restauriert. Dann müssen sie wieder eingebaut und gestimmt werden.

Und das nur, weil die Dohnaer viel Geduld hatten. Nach den Absagen schrieben sie weitere Anträge. Nachdem die Landeskirche ihren Anteil zugesichert hatte, kamen auch von der Rudolf-August-Oetker-Stiftung und der Stiftung Orgelklang Zusagen. Das letzte entscheidende Okay war dann das vom Bund. „Ja, wir hatten einen sehr langen Atem“, so Ramona Uhlemann.

Fleißig Spenden gesammelt

In der Zwischenzeit sammelten die Dohnaer fleißig 60 000 Euro, den Eigenanteil. Von 20 bis 2 000 Euro spendeten die Leute jeweils. „Unheimlich viele haben sich beteiligt.“ Bereits 2014 startete die Kirchgemeinde die Sockenaktion. Wer eine gestrickte Socke voller Geld brachte, bekam später die zweite Socke dazu und durfte beide behalten. Das Geld aber blieb für die Orgel.

Geld hat in der Geschichte der Dohnaer Orgel immer wieder eine Rolle gespielt. Einmal war es sogar gut, dass die Kirche keines hatte. 1930 nämlich gab es Planungen für den Umbau der Orgel, die erfreulicherweise wegen Geldmangels scheiterten, sagt Ramona Uhlemann. Mangel war es auch, der 1917 zu einem Einschnitt führte. Die 127 Kilogramm Zinn, aus denen die 29 Prospektpfeifen bestanden, wurden für den Ersten Weltkrieg gebraucht. 1926 ersetzte man die Pfeifen, nur sind sie seither aus Zink. Dabei bleibt es auch. Sie werden lediglich mit Silberbronze gespritzt und erhalten eine Lackschicht, für die „glanzvolle Wirkung“, wie der Orgelsachverständige geraten hat. Die 1 600 Mark, die 1950 die Reinigung kostete, waren auch viel Geld. Die letzte Durchsicht und Wartung erfolgte 1989 im Jahr des 500. Geburtstags der Kirche, der damals nicht gefeiert wurde, weil es grad keinen Pfarrer gab und sich die Zeiten änderten.

Nun ist die Orgel 28 Jahre älter, bekommt gewissermaßen neue Knie, Hüften, geht zur Reha. Normaler Verschleiß, wie beim Menschen, so Ramona Uhlemann.

Ohne Musik bleibt die Dohnaer Kirche in der Zeit zwischen Juni und voraussichtlich November trotzdem nicht. „Wir haben einen tollen Kantor, der setzt sich ans E-Piano, der Posaunenchor spielt super und eine Jugendband gibt es auch.“

Und im Vergleich zu den drei Jahren Warten auf das Geld sind die sechs Monate ohne Orgel ganz leicht zu verkraften. Ihr Klang wird die Dohnaer dann entsprechend belohnen.

