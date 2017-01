Dohnaern drohen höhere Steuern Dieses Jahr bleibt alles beim Alten. Doch für 2018 wird über höhere Gewerbe- und Grundsteuern nachgedacht.

Dohna verzichtet dieses Jahr auf die Kontrolle der Gehälter im Rathaus, um das Geld für die Personalkosten zu haben und Turbulenzen zu verhindern. Die Freien Wähler wollten am liebsten einen Einstellungsstopp verhängen und alle Arbeitsverträge auf ihre Effizienz überprüfen. Für die Zukunft kündigte Fraktionschef Hans-Jörg Fischer schon mal an: Steuererhöhungen sind mit den Freien Wählern nicht zu machen. Und da dürfte es im Laufe des Jahres interessant werden.

CDU-Fraktionsfrontmann Markus Altmann nämlich will nach 23 Jahren endlich mal die Hebesätze ernsthaft betrachten. Ziel: eine moderate Anpassung an den Landesdurchschnitt. Bei der Gewerbesteuer zum Beispiel liegt Dohna derzeit bei 390 Prozent, der sächsische Durchschnitt beträgt 418. Bei der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Flächen verlangt Dohna 340 Prozent. Das ist im Landkreis einer der geringsten Werte. Der Freistaat hat bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für dieses Jahr 420 Prozent zugrunde gelegt. Er geht also davon aus, dass die Kommunen so viel berechnen. Weniger senkt demzufolge die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Es dürfte also interessant werden, was für die CDU moderat ist und wo für die Freien Wähler die Schmerzgrenze ist. (SZ/sab)

zur Startseite