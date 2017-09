Dohnaer Straße wird Großbaustelle Am Montag beginnen die Arbeiten an der Kreuzung zur Fritz-Meinhardt-Straße. Dabei kommt es zu Sperrungen.

In diesem Jahr investiert das Straßen- und Tiefbauamt 550 000 Euro in den Ausbau der Dohnaer Straße. An diesem Montag starten die Bauarbeiten an der Kreuzung zur Fritz-Meinhardt-Straße. Damit wird die Sanierung der 7,7 Kilometer langen Magistrale im Dresdner Süden jetzt fortgesetzt. Bereits in den vergangenen Jahren wurden einzelne Abschnitte erneuert.

Nun ist die Kreuzung in Prohlis dran. Geplant ist, die Risse und Spurrinnen im Asphalt zu beseitigen. Dafür wird auf den Fahrspuren stadtauswärts im Bereich zwischen dem Beginn der Kreuzung und dem Ende der Bushaltestelle neuer Straßenbelag aufgebracht. Stadteinwärts wird der Bereich vor und hinter der Einmündung zur Georg-Palitzsch-Straße saniert. Neu asphaltiert wird auch zwischen Kreuzung und Kreisverkehr. Außerdem soll die Bushaltestelle Fritz-Meinhardt-Straße stadtauswärts behindertengerecht gebaut werden.

Damit der Verkehr zumindest auf der Dohnaer Straße rollen kann, werden die Autos zeitweise über den Mittelstreifen umgeleitet. Dafür wird dort eine Überfahrt gebaut. Auf der Georg-Palitzsch- und Fritz-Meinhardt-Straße kommt es ab Ende September zu Vollsperrungen. Die Umleitungen führen über die Tschirnhausstraße beziehungsweise über die Gamigstraße. Am 25. Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. (SZ/noa)

