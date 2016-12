Dohnaer spenden statt zu schenken

1 000 Euro Weihnachtsgeld – das überwies die Dohnaer Schiekel Präzisionssysteme GmbH auch dieses Jahr an den Katharinenhof in Großhennersdorf (Kreis Görlitz). Dafür verzichtete das Unternehmen wie schon in den vergangenen Jahren auf Weihnachtspräsente an Geschäftspartner und Kunden. Im Katharinenhof des Diakoniewerks Oberlausitz leben, arbeiten und lernen über 300 Menschen mit geistigen und anderen Behinderungen, darunter unter anderem auch Schwerst-Mehrfachbehinderte.

Die diesjährige Dohnaer Spende fließt in ein Gartenprojekt. Ende November wurde im Katharinenhof ein neues Funktionsgebäude übergeben. Im Frühjahr beginnt die Gestaltung des Umfeldes. Es entstehen ein parkähnlicher Garten mit Sitzgruppen sowie einem Tartan-Sportfeld als neues sportliches Angebot für die Behinderten. Die Dohnaer haben den Hof und dessen Arbeit in nunmehr 16 Jahren mit insgesamt 21 000 Euro unterstützt.

„Wir geben das Geld sehr gern, weil es Menschen nützt, die auf ständige Hilfe und Zuwendung angewiesen sind“, sagt Geschäftsführer Peter Schiekel. Er besuchte bereits mehrfach den Katharinenhof und die Behinderten. „Ich konnte mich davon überzeugen, wie jede Verbesserung ein Lächeln auf die Gesichter der Behinderten und auch ihrer Helfer zaubert. Jeder gespendete Euro ist hier sehr gut angelegt“, sagt Schiekel. (SZ/sab)

