Dohnaer Schüler nach Heidenau geschickt Die Dohnaer Oberschule ist gefragt. Doch nicht alle Wünsche können erfüllt werden.

Für die Marie-Curie Oberschule Dohna gibt es mehr Anmeldungen, als Platz für Schüler ist. © Kristin Richter

79 Anmeldungen für die neue fünfte Klasse: Dafür hätte Dohna noch einmal an der Oberschule anbauen müssen. Da maximal zwei Klassen gebildet werden können, mussten Schüler weggeschickt werden. Zum Teil wurde dabei der bei der Anmeldung geäußerte Zweitwunsch berücksichtigt. Insgesamt 25 Schüler wurden von der Bildungsagentur an andere Schulen umgeleitet. Die meisten davon an die Heidenauer Goethe-Oberschule, wo es zu wenig Anmeldungen gab. Jeweils ein Schüler soll nach Bad Gottleuba, Schmiedeberg und Geising gehen.

Nicht alle Eltern waren damit einverstanden. Noch läuft die Bearbeitung der Widersprüche. Die Entscheidungen sollen bis etwa 20. Juni fallen, teilt die Bildungsagentur in Dresden mit.

Schon im vergangenen Jahr überstieg das Interesse die Kapazität der Dohnaer Oberschule, während die Zahl der Anmeldungen in Heidenau zurückgeht. (SZ/sab)

zur Startseite