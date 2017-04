Dohnaer Pläne sind ein heikles Thema Die Müglitztaler haben Sorge um ihre Grundschule in Mühlbach. Dohna prüft derzeit die Option für einen Schulneubau.

Die Grundschule in Mühlbach wird derzeit saniert. Doch wie sieht die Zukunft für die Schule aus? © Katja Frohberg

Die Müglitztaler treibt eine Frage um: Was wird mit unserer Grundschule in Mühlbach, wenn Dohna eine neue baut? „Gute Frage“, sagt Müglitztals Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos). Offiziell wisse er von den Plänen Dohnas noch gar nichts, sagte er im Gemeinderat am Mittwoch. Den Zeitpunkt für die Dohnaer Gedanken hält Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen) für bedenklich. Immerhin reden Dohna und Müglitztal gerade über eine mögliche Fusion. Es habe tatsächlich ein Geschmäckle, sagt Burkhardt. Die Gemeinde investiert derzeit viel in die Sanierung der Grundschule. Als Nächstes steht die Heizung an. Das heikle Thema Schule soll nun bei der nächsten Runde der Fusions-Arbeitsgruppe am 12. April angesprochen werden.

Dohna prüft derzeit die Optionen für einen Schulneubau auf einem Teil der Kahlbusch-Gartensparte. Ausgangspunkt sind die Zahlen der Oberschüler für die Region Heidenau, Dohna, Müglitztal. Die könnten die Schule in Dohna dann allein nutzen, die dort ebenfalls untergebrachte Grundschule erhielte ein neues Haus. (SZ/sab)

