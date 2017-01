Dohnaer Museum darf bepflanzt bleiben Stadtrat und Rathaus wollten den Blauregen am Haus entfernen. Ihr Argument: der Brandschutz. Doch das Landratsamt sieht das anders. Gefährlich wird’s trotzdem nicht.

Schon ordentlich ausgeästet soll der Fassadenbewuchs mit Blauregen am Dohnaer Museum nun doch bleiben. © Kristin Richter

Lange wurde nicht so viel über das Dohnaer Museum diskutiert. Seit der Technische Ausschuss im Herbst entschied: Der Bewuchs draußen an der Fassade soll weg, ist das anders. Aus Sicht der Stadt gibt es zur Entfernung der brandgefährlichen Pflanzen keine Alternative. Das letzte Wort aber hatte das Landratsamt. Und das sagt nun: Die Pläne des Stadtrates und der Stadt sind nicht uneingeschränkt genehmigungsfähig. Das heißt, den beabsichtigten Radikalschnitt wird es nicht geben.

Der Denkmalschutz drängt nämlich auf weitestgehenden Erhalt der Fassadenbegrünung mit Blauregen. Der Brandschutz jedoch hat Einwände und will zumindest das Totholz erheblich zurückschneiden. Um einen Kompromiss auszuhandeln, gab es im Dezember eine Beratung. Daran nahmen neben Denkmalschutzbehörde und Bauaufsicht auch der Bürgermeister, der Architekt und der Brandschutzplaner teil.

Das Ergebnis der Beratung: Das Totholz wird zurückgeschnitten und der Bewuchs in der Höhe und an der linken Seite reduziert. Dafür soll er in der Mitte der Fassade sowie horizontal zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss verstärkt entwickelt werden. Der Planer soll nun dieses Jahr eine diesen Kompromiss berücksichtigende Gestaltung der Fassade vorlegen. Sie wird dann Bestandteil der Baugenehmigung, sagt Landkreis-Bauamtsleiter Rainer Frenzel.

Mitsprache offiziell nicht vorgesehen

Für die Kritiker des radikalen Rückschnitts ist der Kompromiss ein Erfolg. Insbesondere Marktanwohner und Berufener Bürger im Technischen Ausschuss, Andreas Hoppe, hatten sich für den Erhalt der Bepflanzung eingesetzt. Er befürchtete am Ende, dass sich die Stadt einfach eines Kostenfaktors entledigen wollte. Immerhin ist die Pflege des Blauregens recht aufwendig. Auch die Lindners als die neuen Betreiber des Ratskellers in unmittelbarer Nachbarschaft hatten sich für den Erhalt der bewachsenen Fassade ausgesprochen. Museumsleiterin Eva-Maria Lohberg gab sich den Gesetzen geschlagen. Wenn sie so sind, wie sie sind, sei wohl nichts zu machen. Schade aber sei es trotzdem. Nun ist auch sie erfreut über die Wendung.

Bürgermeister Ralf Müller (CDU) hatte den Bürgern wenig Hoffnung auf Mitsprache gemacht. Die sei offiziell in diesem Fall nicht vorgesehen. Doch auch ohne sie sind die Bedenken der Einwohner gehört und bedacht worden. Müller hält sich mit einer aktuellen Wertung des Vorschlages aus dem Landratsamt zurück. Er werde sich erst äußern, wenn der Kompromiss funktioniert und die Baugenehmigung da ist. Er rechnet nächste Woche damit.

Im Museum werden jetzt die Ausstellungen abgebaut und verpackt und die Registrierung und elektronische Inventarisierung sowie Katalogisierung vorangebracht. Baubeginn soll im April sein. Dann wird unter anderem ein zweiter Fluchtweg angelegt und Fluchtfenster sowie neue Fenster in der Fassade zum Markt eingebaut. Zudem wird die Umzäunung am Museum entfernt. Damit werde auch dem Brandschutz Rechnung getragen, sagt Müller.

