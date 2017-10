Dohnaer hoffen auf Entlastung Die Heidenauer zahlen bald weniger Gebühr fürs Abwasser. Nun rechnet auch Dohna und kündigt eine Preissenkung an.

© Symbolbild dpa

Die Dohnaer schauen neidisch nach Heidenau. Dort hat der Stadtrat jetzt massiv die Abwassergebühren gesenkt. Auch Dohna gab bereits zu Jahresbeginn die neue Kalkulation in Auftrag. Dabei zeichnet sich eine Tendenz ab. „Es geht in dieselbe Richtung, aber nicht so kräftig“, sagte Bürgermeister Ralf Müller (CDU) auf eine Frage von Hans-Jörg Fischer (Freie Wähler) im Stadtrat. Demnächst wird es dazu im Stadtrat einen Beschluss geben.

Die Heidenauer zahlen rückwirkend ab Januar dieses Jahres für den Kubikmeter Abwasser einen Euro, für den Quadratmeter versiegelte Fläche bei der Regenwassergebühr sind es jährlich nur noch 67 Cent. Diese Beträge liegen noch unter denen vor der Erhöhung vor fünf Jahren. Damals stiegen die Gebühren von 1,17 auf 1,65 Euro beim Abwasser und beim Regenwasser von 79 Cent auf 1,17 Euro.

In Dohna werden derzeit 2,09 Euro pro Kubikmeter Abwasser fällig. Das Regenwasser kommt die Dohnaer bereits billiger als die Heidenauer. Dafür werden in der Burgstadt 27 Cent berechnet. Ob auch dieser Betrag noch weiter sinkt, steht noch nicht fest. Dohna zahlt außerdem an Heidenau eine Durchleitgebühr, da das Abwasser durch Heidenauer Kanäle nach Dresden gepumpt wird. Dazu wird in Heidenau noch gerechnet.

