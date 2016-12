Dohna will Steuer abschaffen Die Zweitwohnungen sollten Geld in die Kasse bringen. Doch der Aufwand lohnt sich nicht mehr. Die Stadt gewinnt trotzdem.

Dohna hat seit 2011 eine Steuer, die nicht viele Kommunen im Landkreis erheben: die Zweitwohnungssteuer. Am Anfang brachte sie noch rund 4 400 Euro im Jahr. Dann waren es nur noch 3 500 und nun bleiben, wenn die Stadt ihren Verwaltungsaufwand abzieht, noch rund 1 000 Euro übrig. Das lohnt sich nicht mehr. Deshalb soll die Steuer nun abgeschafft werden.

Die Rechnung, dass aus den Zweitwohnungsmietern „richtige“ Dohnaer werden, für die die Stadt andere Steuern und Zuschüsse erhält, ging nicht ganz auf. Es gab in der Regel Abmeldungen und Befreiungsanträge von der Steuer, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Schon im ersten Jahr der Steuer hatte sich die Hälfte der rund 440 Steuerpflichtigen abgemeldet.

Am Ende habe die Steuer immerhin die Statistik bereinigt. Deshalb könne nun auch auf die 1 000 Euro verzichtet werden. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch dazu beraten und entscheiden.

Der Antrag dazu kommt von den Freien Wählern. Die hielten von Anfang an nichts von der Steuer. Sie lehnten die Einführung ab und starteten 2013 einen ersten Versuch, sie abzuschaffen. Damals wurde das abgelehnt. Nun stehen die Chancen besser.

Stadtrat, 14. Dezember, 18.30 Uhr, Rathaus

zur Startseite