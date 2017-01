Dohna steuert auf neuen Rekord zu

„Mensch ärgere dich nicht“ erobert Dohna: Schon knapp 130 Spieler wollen dieses Jahr Meister des Gesellschaftsspiels werden. Im vorigen Jahr spielten 140 mit. Noch bis zum Sonntag ist Gelegenheit, sich für die Meisterschaft in Dohna am 15. Januar anzumelden. „Eine Grenze für die Teilnehmerzahl gibt es nicht“, sagt Spieleorganisator Udo Schmitz. Da in der Dohnaer Schule gespielt wird, ist ausreichend Platz vorhanden. Bei weit über 100 Teilnehmern müssen jedoch frühzeitig die Turniertische und Teamwertungen festgelegt werden, sagt Schmitz. Deshalb auch der relativ zeitige Anmeldeschluss. Ob Schirmherr und Schauspieler Uwe Steimle da sein wird, entscheidet sich Anfang nächster Woche.

Start ist 10.30 Uhr, zuerst beginnt das Kinderturnier, dann das der Erwachsenen. Die Anmeldung zur dritten Sächsischen Meisterschaft im „Mensch ärgere Dich nicht“ ist nur im Internet möglich. (SZ/sab)

www.berlin-timing.de/Mensch-Aergere-Dich-nicht

zur Startseite